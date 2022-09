Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Les États-Unis lancent un essai de tests sanguins qui promettent d’attraper les cancers plus tôt

Les nouvelles: Les États-Unis lancent un essai national pour évaluer l’efficacité réelle des tests conçus pour détecter les signes de plusieurs types de cancer dans le sang prélevé sur le bras d’un patient. L’objectif est d’aider à déterminer comment les résultats des tests sanguins pour le cancer doivent être interprétés, et il devrait fournir une approche standard pour lancer des études de dépistage du cancer alors que les entreprises inondent le domaine de nouveaux tests.

Pourquoi est-ce important: La plupart des cancers ne peuvent pas être dépistés de manière fiable avant l’apparition des symptômes – des outils comme les mammographies et les frottis vaginaux sont des exceptions, pas la règle. La plupart de ces tests de détection précoce de plusieurs cancers fonctionnent en recherchant des restes de cellules tumorales qui explosent après que le système immunitaire les a attaquées. Les débris de tumeurs mortes se retrouvent dans la circulation sanguine, où ils peuvent potentiellement être détectés pour avertir d’un cancer avant que quelqu’un ne se sente malade. Si l’imagerie confirme le résultat, une biopsie suit.

Et après: L’essai, dirigé par l’Institut national du cancer, commencera à recruter des participants en 2024 et testera l’efficacité de divers tests sanguins pour détecter le cancer chez 24 000 patients en bonne santé sur quatre ans. Si les résultats semblent prometteurs, un essai clinique presque 10 fois plus important commencera. Lire l’histoire complète.

—Hana Kiros

Pourquoi Ethereum passe à la preuve de participation et comment cela fonctionnera

Plus tard cette semaine, l’une des plus grandes chaînes de blocs au monde devrait passer à une nouvelle façon d’approuver les transactions, et s’éloigner du système de « preuve de travail » énergivore.

En cas de succès, le processus, connu sous le nom de The Merge, devrait réduire la consommation d’énergie d’Ethereum d’environ 99,95 % et potentiellement l’aider à atteindre 100 000 transactions par seconde. Si la fusion continue à son taux actuel, le processus devrait se terminer jeudi. Lisez notre explicatif sur la façon dont cela fonctionnera.

1 Le gouvernement russe a été frappé par son premier procès en matière de changement climatique

Un groupe d’activistes espère contraindre les autorités du pays à adhérer à l’accord de Paris sur le climat. (Le gardien)

+ Le biome forestier russe est gravement menacé par le changement climatique. (FT $)

+ La demande accrue de charbon de l’Europe sape ses références en matière de climat. (Reuter)

2 Un nouveau médicament contre le cancer semble plus efficace que la chimiothérapie

Cependant, rien ne prouve qu’il ait réduit le nombre total de décès. (WSJ $)

3 Le dénonciateur de Twitter comparaît devant le Sénat américain

Le témoignage de Peiter Zatko la semaine prochaine pourrait changer le cours de la bataille juridique d’Elon Musk avec la plateforme. (CNN)

+ Voici quelques-unes des questions auxquelles Zatko pourrait être confronté. (Le gardien)

+ Pourquoi les autorités chinoises achètent des publicités sur Twitter, malgré son interdiction. (Reuter)

4 Une fusée Blue Origin a subi une panne de rappel lors d’un lancement

Cependant, aucun humain n’était à bord. (WP $)

+ Peut-être devons-nous élargir notre recherche de « vie intelligente ». (L’Atlantique $)

5 Pourquoi il est si important de comprendre pourquoi certaines personnes ne contractent pas le covid

Et pourquoi beaucoup de gens pensent qu’ils sont immunisés alors qu’ils ne le sont pas. (Filaire $)

+ Le brouillard cérébral de Long Covid affecte de manière disproportionnée les femmes. (L’Atlantique $)

+ Une bataille fait rage autour du long covid chez les enfants. (examen de la technologie MIT)

6 CRISPR a besoin de son moment smartphone

Une poussée vers l’adoption généralisée pourrait changer la façon dont nous traitons les mutations génétiques. (L’Atlantique $)

+ Les usines de protéines pourraient nous aider à faire la lumière sur les origines de la vie. (Nouveau scientifique $)

+ Des modifications apportées à un gène du cholestérol pourraient arrêter le plus grand tueur sur terre. (examen de la technologie MIT)

7 Pourquoi la poursuite judiciaire d’Internet Archive pourrait changer l’histoire numérique

Il pourrait également en perdre une grande partie dans le processus. (Ardoise $)

8 L’Antarctique est en péril

Nous apprenons encore à quel point la calotte glaciaire de l’Antarctique oriental est vraiment vulnérable. (Crumpe)

9 Comment la beauté AI a reconditionné la physionomie pour les amateurs de selfie

Ses prétentions à lire les traits de personnalité à partir des traits du visage ne sont pas étayées par la science. (L’information $)

+ La lutte pour le “visage Instagram” (examen de la technologie MIT)

10 groupes WhatsApp nous incitent à un faux sentiment d’intimité

Mais les quitter est plus facile à dire qu’à faire. (Le gardien)

“Notre principale revendication est de ne pas se faire tuer.”

—Camila, étudiante à Mexico, raconte Reste du monde comment ses camarades de classe suivent les allées et venues des autres en utilisant WhatsApp au milieu d’une augmentation spectaculaire de la violence contre les femmes au Mexique.

Le problème vieux de 50 ans qui échappe à l’informatique théorique

Octobre 2021

En juillet 2021, une preuve est apparue en ligne dans la prestigieuse revue ACM Transactions on Computational Theory. Le résultat prétendait résoudre le problème de tous les problèmes – le Saint Graal de l’informatique théorique, d’une valeur d’un million de dollars et d’une renommée rivalisant avec celle d’Aristote.

Ce problème précieux – connu sous le nom de “P contre NP” – est considéré à la fois comme le plus important en informatique théorique et en mathématiques et complètement hors de portée. Il aborde des questions centrales sur la promesse, les limites et les ambitions du calcul, en demandant : pourquoi certains problèmes sont-ils plus difficiles que d’autres ? Quels problèmes les ordinateurs peuvent-ils résoudre de manière réaliste ? Combien de temps cela prendra?

La question à un million de dollars posée par P contre NP est la suivante : ces deux classes de problèmes sont-elles identiques ? C’est-à-dire que les problèmes qui semblent si difficiles pourraient en fait être résolus avec un algorithme dans un délai raisonnable, si seulement le bon algorithme diaboliquement rapide pouvait être trouvé ? Car si tous les problèmes délicats pouvaient être transformés avec un tel tour de passe-passe algorithmique, les conséquences pour la société – pour l’humanité et notre planète – seraient énormes. Lire l’histoire complète.

—Siobhan Roberts

+ Le nouveau thriller de Netflix Verre Oignonune suite de Knives Out, semble très amusante.

+ Ce compte Twitter d’un chat qui vibre sur la musique est le meilleur (merci Melissa !)

+ Que vous soyez à l’aise dans l’eau ou non, nous pouvons tous convenir que vagues sont assez majestueux.

+ Les émissions de télévision pour adolescents sont étonnamment douées pour faire face à la mort. Voici pourquoi.

+ TikTok jette son poids derrière Les ouvriers agricoles en grève de Californie.