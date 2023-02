Le Téléchargement : des risques pour Reddit, et le potentiel retour du dodo

Comment la décision de la Cour suprême sur l’article 230 pourrait mettre fin à Reddit tel que nous le connaissons

Lorsque la Cour suprême entendra une affaire historique sur l’article 230 plus tard en février, tous les yeux seront rivés sur les plus grands acteurs de la technologie – Meta, Google, Twitter, YouTube.

L’affaire pourrait avoir une gamme de résultats. L’une des conséquences potentielles est que ces entreprises pourraient être contraintes de transformer leur approche de la modération des contenus communautaires.

De nombreux sites s’appuient sur les utilisateurs pour la modération de la communauté afin de modifier, façonner, supprimer et promouvoir le contenu d’autres utilisateurs en ligne – pensez au vote positif de Reddit ou aux modifications apportées à une page Wikipedia. Si ces utilisateurs étaient obligés de prendre des risques juridiques chaque fois qu’ils prenaient une décision sur le contenu, les experts préviennent que cela pourrait avoir un effet catastrophique sur les communautés de parole en ligne. Lire l’histoire complète.

—Tate Ryan-Mosley

Une entreprise de désextinction tente de ressusciter le dodo

Les nouvelles: L’oiseau dodo était gros, incapable de voler et plutôt savoureux, ce qui explique pourquoi il a disparu vers 1662. Aujourd’hui, une société de biotechnologie américaine dit qu’elle envisage de faire revivre le dodo.

Pourquoi un dodo ? C’est la troisième espèce choisie par Colossal Biosciences, d’Austin, au Texas, pour ce qu’elle appelle un processus de « désextinction » technologique. La société travaille également sur l’utilisation de l’ingénierie du génome à grande échelle pour transformer les éléphants modernes en mammouths laineux et ressusciter le tigre de Tasmanie.

Comment font-ils ? La société a récupéré des informations ADN détaillées sur des restes de dodo vieux de 500 ans conservés dans un musée au Danemark. Il prévoit d’essayer de modifier le parent vivant le plus proche de l’oiseau, le pigeon Nicobar, en le transformant progressivement en dodo et éventuellement en “re-sauvage” l’animal dans son habitat d’origine. Le problème est que s’il est facile de modifier génétiquement des cellules d’oiseaux en laboratoire, il est difficile de transformer des cellules soigneusement modifiées en un oiseau. Lire l’histoire complète.

—Antonio Regalado

Qui devient entrepreneur technologique en Chine ?

Nous vivons à une époque où le concept d’entrepreneur est de plus en plus large. Il est souvent difficile d’insérer les professions – héberger un podcast, conduire pour Uber, même avoir un compte OnlyFans – dans les définitions traditionnelles de l’emploi par rapport à l’entrepreneuriat.

Bien sûr, ce n’est pas un phénomène strictement occidental ; ça se passe partout dans le monde. Et en Chine, cela transforme également la façon dont les gens travaillent, mais avec les particularités du pays.

Notre journaliste chinoise Zeyi Yang s’est entretenue avec l’auteur Lin Zhang de son nouveau livre qui explore l’ascension et l’impact social des Chinois qui ont réussi (au moins temporairement) en tant qu’entrepreneurs. Lire l’histoire complète.

1 OpenAI a publié un outil qui détecte le texte généré par l’IA

Malheureusement, ce n’est pas très bon. (WSJ $)

+ L’outil renvoie beaucoup de faux positifs et de faux négatifs. (Axios)

+ Il n’a identifié correctement que 26 % des textes écrits par l’IA. (Bloomberg $)

+ Ce que le cerveau humain peut nous apprendre sur l’IA. (L’Atlantique $)

+ Google teste apparemment ses propres rivaux ChatGPT. (CNBC)

+ Un filigrane pour les chatbots peut exposer du texte écrit par une IA. (examen de la technologie MIT)

2 L’industrie de la défense américaine peine à armer l’Ukraine

Ses chaînes d’approvisionnement sont mises à rude épreuve par la simple demande d’armes. (FT $)

+ Comment la Russie contourne sournoisement les sanctions pétrolières. (Économiste $)

3 Le fil Twitter d’Elon Musk est une chambre d’écho

Malgré son insistance sur le fait que la plate-forme plus large devrait être plus ouverte et diversifiée. (NYT $)

+ Twitter n’est pas heureux au prix des jets privés. (Bloomberg $)

+ Nous assistons à la mort cérébrale de Twitter. (examen de la technologie MIT)

4 Un streamer a été surpris en train de regarder du porno deepfake de ses collègues

Les vidéos non consensuelles démontrent les dangers de la technologie. (Carte mère)

+ Une nouvelle application d’intelligence artificielle terrifiante transforme les femmes en vidéos porno en un clic. (examen de la technologie MIT)

5 Covid semble brouiller notre système immunitaire

Même les infections bénignes semblent perturber notre capacité à combattre les maladies. (Ardoise $)

+ Comment déterminer la santé de votre système immunitaire. (Nouveau scientifique $)

6 Le suivi des camionneurs n’a pas rendu la conduite sur de longues distances plus sûre

Il a cependant inauguré une nouvelle ère de surveillance. (New-Yorkais $)

7 Quelle est la prochaine étape pour les travailleurs de la technologie licenciés ?

Leurs compétences sont très prisées, en particulier par les entreprises en dehors de la technologie. (voix)

+ L’application anonyme Blind est l’endroit le plus populaire pour rechercher du travail. (CNN)

+ Les États-Unis sont en train de se sevrer d’être une nation de bourreaux de travail. (L’Atlantique $)

8 Assembler des iPhones dans l’usine de Foxconn est une tâche ingrate

C’est bien payé, mais les conditions de travail exténuantes défient les employés au quotidien. (Reste du monde)

9 Les protocoles des aéroports s’accélèrent

Les portes électroniques et les passeports biométriques facilitent le passage rapide. (WP $)

10 Il est plus facile que jamais de signaler une observation d’OVNI

Lancez simplement l’application Enigma Labs. (Filaire $)

“Alors que je continuais à regarder, il était difficile de ne pas rire à haute voix de l’absurdité de ces mains et de ces dents.”

—Le programmeur Miles Zimmerman se souvient d’une expérience cauchemardesque avec le modèle d’IA générative Mindjourney, qui a créé des images de personnes avec trop de doigts et de dents, raconte-t-il à BuzzFeed.

Cette startup de 1,5 milliard de dollars promettait de fournir des carburants propres aussi bon marché que l’essence. Les experts sont profondément sceptiques.

avril 2022

L’été dernier, Rob McGinnis, fondateur et directeur général de la startup Prometheus Fuels, a réuni des investisseurs et organisé une démonstration théâtrale de sa technologie. Prometheus promet de transformer le secteur mondial des carburants en éliminant les gaz à effet de serre de l’air et en les convertissant en carburants neutres en carbone qui sont aussi bon marché que les carburants conventionnels sales.

Mais alors que les investisseurs ont jeté de l’argent sur l’entreprise, la poussant jusqu’à une valorisation de plus de 1,5 milliard de dollars, il y a peu de preuves qu’elle puisse réellement être à la hauteur de ses nobles revendications. Lire l’histoire complète.

—James Temple

+ Il est juste de dire que je n’ai pas vu la torsion dans aucune de ces lettres de tante d’agonie à venir (merci Jess !)

+ Certains choix sont trop difficiles à envisager, et cette est l’un d’eux.

+ Que peuvent nous apprendre les jeux de société ? Plus que vous ne le pensez, en fait.

+ Gardez un œil sur la comète verte passant près de la Terre ce soir – si vous la manquez, vous devrez attendre encore 50 000 ans.

+ Un rendez-vous café avec ces trois anges est mon idée de la journée parfaite.