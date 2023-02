Le téléchargement : cultures CRISPR et démystification des énergies renouvelables

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de The Download, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Comment CRISPR pourrait aider à sauver les cultures de la dévastation causée par les ravageurs

Pendant des décennies, les viticulteurs de Californie ont lutté contre la maladie de Pierce, une vilaine infection qui fait dépérir les vignes. L’arrivée d’un insecte envahissant vers la fin des années 80 a accéléré la propagation de la maladie, la transformant d’une nuisance en un cauchemar.

La maladie n’a toujours pas de remède et elle risque de s’aggraver en raison du changement climatique. Mais une solution improbable est arrivée sous la forme de la technologie d’édition de gènes CRISPR, qui permet aux chercheurs de modifier le génome du ravageur afin qu’il ne puisse plus propager la bactérie. Lire l’histoire complète.

—Emma Foehringer Marchande

Briser trois mythes sur les matériaux et les énergies renouvelables

En matière d’énergies renouvelables, certains mythes sont difficiles à ébranler. Les matières premières dont nous avons besoin pour lutter contre le changement climatique se trouvent souvent au centre de certaines des contrevérités ou des malentendus les plus répandus.

Notre journaliste sur le climat, Casey Crownhart, s’est plongé dans trois des plus grands mythes liés aux matériaux de lutte contre le changement climatique et aux énergies renouvelables, démontrant à quel point il est important d’ignorer le battage médiatique et de suivre la science. Lire l’histoire complète.

L’histoire de Casey est tirée de The Spark, son bulletin hebdomadaire sur l’énergie et le climat. Inscrivez-vous pour le recevoir dans votre boîte de réception tous les mercredis.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Vous souvenez-vous du programme de livraison par drone d’Amazon ?

Il a encore du mal à décoller. (Les informations $)

2 Ces vidéos montrent comment l’Iran réprime violemment les manifestations

Les forces de sécurité frappent et ouvrent le feu sur les civils. (WP $)

+ Des milliers de manifestants continuent cependant de s’en prendre aux autorités. (WSJ $)

3 Whisper est le cousin plus silencieux de ChatGPT

La précision du modèle de transcription, également réalisé par OpenAI, est presque parfaite. (New-Yorkais $)

+ ChatGPT lance un niveau d’abonnement pour 20 $ par mois. (Gizmodo)

+ Microsoft n’a pas perdu de temps pour intégrer ChatGPT dans Teams. (Reuters)

+ OpenAI est un véritable vivier de talents en IA. (Les informations $)

+Les gens utilisent déjà ChatGPT pour créer des plans d’entraînement. (examen de la technologie MIT)

4 Le rôle crucial que joueront les satellites dans la guerre spatiale

Ils collectent des données pour révéler les emplacements et les systèmes d’armes de leurs rivaux. (Filaire $)

+ Comment mener une guerre dans l’espace (et s’en tirer) (examen de la technologie MIT)

5 fondateurs d’Instagram ont lancé une application d’actualités agrégées par l’IA

Ils pensent qu’Artifact peut briser les chambres d’écho des nouvelles popularisées par Twitter. (FT $)

6 Nous ne savons pas exactement comment les psychédéliques peuvent altérer notre cerveau

Raison de plus pour faire preuve de prudence avant de développer votre esprit. (L’Atlantique $)

+ Les substances psychotropes sont surmédiatisées en tant que médicaments miracles. (examen de la technologie MIT)

7 Êtes-vous prêt à ressentir le métaverse ?

La technologie haptique est la prochaine étape pour rendre les expériences immersives plus réalistes. (Économiste $)

+ Pendant ce temps, les laboratoires de métavers de Meta continuent de faire une hémorragie d’argent. (Initié $)

8 Oubliez les imprimantes 3D, c’est une usine d’impression 3D

Tout est question d’échelle, bébé. (Bloomberg $)

+ Rencontrez les designers imprimeurs en sel et en argile. (examen de la technologie MIT)

9 Les messages texte dictés par la voix sont truffés d’erreurs

Goof canard les interprétant! (WSJ $)

10 Le «syndrome de la fille chanceuse» de TikTok n’est qu’un autre terme pour se manifester

La génération Z a découvert le pouvoir de la pensée positive. (voix)

+ La tendance «psychologie noire» de Tiktok ressemble beaucoup à l’éclairage au gaz pour moi. (Vice)

Citation du jour

«La vie privée a été éteinte. C’est maintenant un zombie.

—Shoshana Zuboff, professeur émérite à la Harvard Business School, souligne une similitude entre les géants technologiques occidentaux et l’État de surveillance chinois dans une interview avec le Financial Times.

La grande histoire

Comment les mégapoles pourraient mener la lutte contre le changement climatique

avril 2021

En 2050, 2,5 milliards de personnes de plus vivront dans les villes qu’aujourd’hui. À mesure que le monde s’urbanise, de nombreuses villes deviennent plus peuplées tout en essayant de réduire les émissions de carbone et d’atténuer les effets du changement climatique.

Dans les décennies à venir, les villes seront les moteurs de la croissance économique. Mais ils doivent aussi jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Découvrez comment certaines des plus grandes villes du monde, appelées mégapoles, relèvent ce défi. Lire l’histoire complète.

—Gabrielle Mérite & André Vitorio

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ? Envoyez-moi un message ou tweetez-les moi.)

+ Atlas est tombé – et je caquette à la bobine bêtisier (merci Will !)

+ Ne vous inquiétez pas si votre maison a l’air un peu désordonnée ces jours-ci, même la reine de la propreté Marie Kondo s’atténue.

+ Ces expositions valent la peine de parcourir le monde.

+ Je suis désespéré de visiter cette sculpture de serpent de mer à couper le souffle sur une plage française.

+ Ce chat est une sorte de génie bien hydraté.