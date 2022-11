Le téléchargement : comment Twitter se brise et l’expérience TV de YouTube

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Voici comment un ingénieur de Twitter dit qu’il va casser dans les semaines à venir

Le 4 novembre, quelques heures seulement après qu’Elon Musk a licencié la moitié des 7 500 employés qui travaillaient auparavant sur Twitter, certaines personnes ont commencé à voir de petits signes que quelque chose n’allait pas avec le site de l’enfer préféré de tout le monde. Et ils l’ont vu à travers les retweets.

Quelques utilisateurs qui ont appuyé sur le bouton de retweet ont été accueillis par un retweet manuel, une approximation grossière, copiée et collée de la façon dont la fonction devrait apparaître. Mais son retour n’était pas la dernière tentative de Musk pour apaiser les utilisateurs. Au lieu de cela, il s’agissait de la première fissure publique dans l’édifice de la base de code de Twitter – un blip sur le sismomètre qui avertit d’un tremblement de terre plus important à venir.

Alors que de nombreux détracteurs de Musk pourraient souhaiter que la plate-forme subisse l’équivalent d’une destruction thermonucléaire, l’effondrement de quelque chose comme Twitter se produit progressivement. Voici comment cela risque de se dérouler.

—Chris Stokel-Walker

YouTube veut s’attaquer à TikTok et mettre ses vidéos Shorts sur votre téléviseur

Que ce passe-t-il: YouTube Shorts, la fonctionnalité de type TikTok du site Web vidéo, est devenue l’une de ses dernières obsessions, avec plus de 1,5 milliard d’utilisateurs qui regardent du contenu abrégé sur leurs appareils chaque mois. Maintenant, YouTube veut augmenter ce nombre en intégrant des vidéos verticales en plein écran sur votre téléviseur.

Pourquoi est-ce important: L’équipe à l’origine de l’initiative n’est toujours pas totalement certaine de la manière dont l’ajout de vidéos courtes à l’expérience YouTube à la télévision sera adopté. La société admet qu’il a été difficile de prendre ce qui était traditionnellement un format mobile et de trouver le bon moyen de lui donner vie à la télévision. Mais son dévouement à le faire suggère à quel point YouTube estime que le modèle abrégé est important pour son avenir. Lire l’histoire complète.

—Chris Stokel-Walker

Où ira l’IA ensuite ?

Cette année, nous avons vu un nombre vertigineux de percées dans l’IA générative, des IA qui peuvent produire des vidéos à partir de quelques mots seulement aux modèles qui peuvent générer de l’audio à partir d’extraits d’une chanson.

Melissa Heikkilä, journaliste senior sur l’IA du MIT Technology Review, s’est arrêtée la semaine dernière dans les nouveaux bureaux de Google à Manhattan, où la société a annoncé une série d’avancées dans l’IA générative, y compris un système qui combine ses deux modèles d’IA texte-vidéo, Phenaki et Imagen.

Bien qu’il s’agisse d’éléments impressionnants de la recherche sur l’IA, on ne sait pas comment Google pourrait les monétiser. Melissa s’est entretenue avec plusieurs cadres supérieurs de certains des plus grands laboratoires d’IA au monde pour en savoir plus sur le potentiel et les limites de ces types de modèles. Voici ce qu’ils avaient à dire.

Podcast : décrypter un futur du feu

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Il n’y a aucune preuve que les machines à voter américaines aient été trafiquées

Les humains sont souvent le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité. (New yorkais $)

+ Les applications populaires parmi les immigrants regorgent de désinformation politique. (WP $)

+ La pire vague de désinformation pourrait être encore à venir. (NYT $)

2 Le Wi-Fi de Cop27 en Égypte bloque les sites Web des droits de l’homme

Les groupes de défense des droits mondiaux ont du mal à accéder à leurs propres sites. (Le gardien)

+ La Grèce cessera de vendre des logiciels espions suite à une série d’accusations. (NYT $)

3 Un militant allemand de la vie privée se bat contre Clearview AI pour son visage

Matthias Marx veut que les régulateurs de l’UE sévissent contre les grattoirs de données. (Filaire $)

+ Un groupe britannique a déposé une plainte similaire contre PimEyes. (Bbc)

+ Les murs se referment sur Clearview AI. (examen de la technologie MIT)

4 influenceurs noirs de Twitter ne savent pas où aller ensuite

De nombreux travailleurs qui empêchent les discours de haine raciste ont été licenciés. (L’heure de Los Angeles $)

+ Mastodon cède sous l’afflux de transfuges de Twitter. (Bloomberg $)

+ Je l’ai fait grand sur Twitter. Maintenant, je ne pense pas pouvoir rester. (examen de la technologie MIT)

5 Apple est l’entreprise technologique la plus rentable de Chine

Ses bénéfices dépassent les géants locaux Alibaba et Tencent. (FT $)

+ Mais la relation entre le couple devient de plus en plus tendue. (NYT $)

6 À l’intérieur de la montée du robot humanoïde

Ils sont peut-être au-delà de l’étrange vallée. (Économiste $)

7 Les voitures autonomes ne peuvent jamais conduire elles-mêmes

Quel genre de défaites tout le point. (WSJ $)

+ La grande nouvelle idée pour fabriquer des voitures autonomes qui peuvent aller n’importe où. (examen de la technologie MIT)

8 Comment TikTok a mangé le monde

Tenter de modérer des vidéos est difficile. L’explosion de TikTok le rend encore plus difficile. (L’Atlantique $)

9 Comment les psychédéliques pourraient jouer un rôle dans les soins de fin de vie

Certains médecins affirment qu’ils réduisent l’anxiété et augmentent l’optimisme face à la mort. (Ardoise $)

+ Que font les drogues psychédéliques sur notre cerveau ? (examen de la technologie MIT)

10 L’argument pour se battre pour le SMS

Vous n’avez pas besoin d’appeler cela un “fext”, cependant. (NYT $)

Citation du jour

“Nous sommes sur une autoroute vers l’enfer climatique avec le pied toujours sur l’accélérateur.”

—António Guterres, le secrétaire général de l’ONU, avertit les dirigeants mondiaux des graves dangers auxquels la planète est confrontée à l’ouverture du sommet sur le climat Cop27 en Égypte, rapporte le gardien.

La grande histoire

Comment l’industrie de l’IA profite de la catastrophe

avril 2022

C’était censé être un travail secondaire temporaire. Oskarina Fuentes Anaya s’est inscrite à Appen, une plate-forme d’étiquetage de données d’IA, alors qu’elle était encore à l’université pour décrocher un poste bien rémunéré dans l’industrie pétrolière.

Mais ensuite, l’économie s’est effondrée au Venezuela. Son concert parallèle était maintenant à plein temps; le provisoire maintenant l’avenir prévisible. Aujourd’hui, Fuentes vit en Colombie, l’un des millions de migrants et de réfugiés vénézuéliens.

Mais elle est piégée à la maison, à la fois par une maladie chronique qui s’est développée après un accès retardé aux soins de santé et par des algorithmes opaques qui dictent quand elle travaille et combien elle gagne.

Malgré les menaces d’Appen de se venger d’elle, elle a choisi de se faire enregistrer en tant que source nommée. Elle veut que les gens comprennent à quoi ressemble sa vie pour être un élément essentiel du pipeline mondial de développement de l’IA, mais que les bénéficiaires de son travail la maltraitent également et la rendent invisible. Elle veut que les gens qui font ce travail soient vus. Lire l’histoire complète.

—Karen Hao et Andrea Paola Hernández

On peut encore avoir de belles choses

