Le téléchargement : comment New York s’attaque à des problèmes difficiles et les normes chinoises en matière d’IA

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de The Download, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Pourquoi la ville de New York adopte des solutions low-tech pour résoudre des problèmes difficiles

C’est une réalité politique qui est souvent négligée : une fois qu’une loi est adoptée, elle doit évoluer d’une idée vers un plan doté d’un budget et d’un personnel, et à partir de là, elle doit réellement toucher la vie de millions de personnes. Passer de la politique à la mise en œuvre a toujours été une partie difficile de la gouvernance. Aujourd’hui, il est facile de supposer que la technologie peut rendre les choses plus faciles. Mais est-ce réellement vrai ?

La ville de New York est en quelque sorte un laboratoire d’essai pour les stratégies permettant de faire face à certains problèmes majeurs qui affligent l’État moderne. Semblable à un pays par la complexité budgétaire et bureaucratique de son gouvernement, il est, et a été, confronté à la question clé de savoir comment faire en sorte que le gouvernement fonctionne pour les gens d’aujourd’hui. Mais il s’avère que parfois la solution pour faire de grandes choses implique aussi de faire beaucoup de petites choses, parfois avec le moins de technologie possible. Lisez l’histoire complète.

—Tate Ryan-Mosley

L’histoire de Tate est tirée du prochain numéro du magazine MIT Technology Review, qui sera mis en ligne le 25 octobre. Il s’agit des problèmes les plus difficiles de la société et de la manière dont nous devrions les résoudre. Si vous n’êtes pas déjà abonné, s’inscrire maintenant pour en obtenir une copie quand il atterrira.

Le projet de la Chine pour juger de la sécurité de l’IA générative

Depuis que le gouvernement chinois a adopté une loi sur l’IA générative en juillet, on ne sait pas exactement comment la machine de censure chinoise s’adapterait à l’ère de l’IA.

La semaine dernière, nous avons enfin obtenu un peu de clarté. Le 11 octobre, le gouvernement chinois a publié un projet de document proposant des règles détaillées sur la manière de déterminer si un modèle d’IA générative pose problème.

Le document de normes est très détaillé : il définit des critères clairs pour savoir quand une source de données doit être interdite dans la formation de l’IA générative. Il clarifie également ce que les entreprises devraient considérer comme un « risque pour la sécurité » dans les modèles d’IA. Mais il est important de se rappeler que ces normes ne sont pas des lois. Lisez l’histoire complète.

—Zeyi Yang

L’histoire de Zeyi est tirée de China Report, notre newsletter hebdomadaire couvrant la technologie et l’énergie en Chine. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte mail tous les mardis.

Cette pilule remplie de microbes pourrait suivre l’inflammation dans l’intestin

Les nouvelles: Une pilule de la taille d’une myrtille que vous avalez pourrait permettre aux médecins de mesurer les signes de maladie inflammatoire de l’intestin (MII) dans l’intestin, aidant ainsi à la détecter plus tôt et à mesurer sa progression en temps réel.

Comment ça fonctionne: La pilule contient E. coli des bactéries génétiquement modifiées pour détecter les molécules produites en excès dans les intestins des personnes atteintes de MII. Un groupe de gènes a été ajouté aux bactéries qui les amènent à émettre de la lumière lorsqu’elles sont exposées à ces molécules inflammatoires. La pilule contient également des photodiodes, capables de détecter cette lumière, et une puce radio capable de transmettre le signal à l’extérieur du corps.

Prochaines étapes: Après des essais réussis chez le porc, la pilule doit maintenant être validée chez l’homme pour démontrer que les capteurs sont capables de détecter les biomarqueurs à des concentrations qui seraient révélatrices d’une maladie. Lisez l’histoire complète.

—Soumya Sagar

Ceci est une histoire réservée aux abonnés. Si vous ne l’avez pas déjà fait, s’inscrire maintenant pour le lire dans son intégralité.

Entreprises de technologie climatique à surveiller en 2023 : ReNew et ses ambitieux projets d’énergie propre

ReNew joue un rôle essentiel dans la transition énergétique de l’Inde en augmentant la capacité d’énergie renouvelable du pays, en construisant des infrastructures de stockage d’énergie et, espère-t-il, en produisant à terme de l’hydrogène vert. Apprenez-en davantage à ce sujet et lisez le reste de la liste des entreprises de technologie climatique à surveiller.

Les lectures incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes/importantes/effrayantes/fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Le Hamas diffuse de la propagande via des plateformes sociales non modérées

Les chaînes Telegram regorgent de vidéos et d’images troublantes sur les atrocités perpétrées à Gaza. (WP$)

+ Interdire le Hamas des réseaux sociaux ne l’a pas empêché de semer la peur. (NYT $)

+ Big Tech a abdiqué sa responsabilité face à l’actualité. (New-Yorkais $)

2 usines d’IA arrivent

Grâce à un nouvel accord conclu entre Nvidia et le fabricant de téléphones chinois Foxconn. (FT$)

3 Les espions chinois sont déterminés à voler la Silicon Valley

Les secrets technologiques actuels sont plus convaincants que les informations politiques, selon le FBI. (NYT $)

+ Comment la Chine a construit un géant du cyberespionnage unique en son genre pour durer. (Revue technologique du MIT)

4 X facture à certains utilisateurs 1 $ par an pour publier

Dans une autre tentative de différencier les robots des vrais utilisateurs humains. (Le bord)

5 OpenAI travaille sur un nouvel outil d’images générées par l’IA

Reste à savoir si l’outil est réellement précis à 99 %, comme il le prétend. (Bloomberg$)

+ GPT-4 est encore assez facile à tromper. (Le bord)

+ Les outils de détection de texte IA sont vraiment faciles à tromper. (Revue technologique du MIT)

6 Les scientifiques mettent la forêt tropicale sur écoute pour la protéger

Écouter les créatures est un moyen non invasif de les surveiller. (Filaire $)

+ Les arbres urbains pourraient être victimes de microbiomes malsains. (Nouveau scientifique $)

7 Le maire de New York a réalisé des simulations audio de lui-même

Son bureau a effectué d’étranges appels automatisés le montrant parler espagnol, mandarin et yiddish, sans avertissement, ce n’est pas réellement lui. (Carte mère)

+ Les doubleurs IA semblent plus humains que jamais et ils sont prêts à être embauchés. (Revue technologique du MIT)

8 Même la technologie des artistes n’est pas à l’abri de devenir obsolète

Et remplacer le matériel abandonné depuis longtemps devient de plus en plus délicat. (NYT $)

9 Découvrez cette étonnante photo de la lune Io de Jupiter

C’est la meilleure image que nous ayons prise depuis des décennies. (Nouveau scientifique $)

+ Quelle est la prochaine étape pour la lune. (Revue technologique du MIT)

10 Pour construire un Internet meilleur, nous devons nous concentrer sur les erreurs commises

Nous ne devrions pas nous en remettre aux voix les plus fortes et les plus polarisantes. (L’Atlantique $)

+ Comment réparer Internet. (Revue technologique du MIT)

Citation du jour

« Si vous êtes capable de construire une fusée plus rapidement que le gouvernement ne peut la réglementer… il faut y remédier. »

—Tim Hughes, vice-président senior de SpaceX, critique la lenteur des processus réglementaires du gouvernement américain, rapporte le Washington Post.

La grande histoire

Comment l’IA aide les historiens à mieux comprendre notre passé



avril 2023

Les historiens ont commencé à utiliser l’apprentissage automatique pour examiner des documents historiques, notamment des tables astronomiques comme celles produites à Venise et dans d’autres villes modernes.

Les partisans affirment que l’application de l’informatique moderne au passé permet d’établir des liens sur une partie plus large des documents historiques qu’il ne serait autrement possible, en corrigeant les distorsions résultant de l’analyse de l’histoire un document à la fois.

Mais cela introduit des distorsions qui lui sont propres, notamment le risque que l’apprentissage automatique introduit des biais ou des falsifications pures et simples dans les archives historiques. Lisez l’histoire complète.

—Moira Donovan

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ? Envoyez-moi un message ou tweetez-les-moi.)

+ Continuez : une liste de tous les grands albums de cette année que vous avez peut-être manqués (jusqu’à présent)

+ Quoi de mieux que de chatouiller un sympathique renard ?

+ Cette collection de photos de Londres à travers les époques est merveilleusement nostalgique.

+ Les boîtes à rythmes ne seront jamais cool.

+ Félicitations à Grazer, le gagnant passionné de poisson du très disputé concours Fat Bear de cette année !