Le téléchargement : censure de WeChat et altruisme efficace

Les utilisateurs de WeChat supplient Tencent de rendre leurs comptes censurés

Sur Weibo, la populaire plateforme chinoise de médias sociaux, des centaines d’utilisateurs désespérés écrivaient des “lettres de confession” la semaine dernière.

Ce sont des appels urgents de personnes qui ont été bannies de la super application WeChat appartenant à Tencent, suppliant les représentants de restaurer leurs comptes sur un service qui est devenu un élément presque indispensable de la vie en Chine.

Les personnes concernées pensent que c’est parce qu’elles avaient discuté d’une rare manifestation politique à Pékin avant le 20e congrès historique du Parti communiste, qui a débuté dimanche.

Être banni de WeChat n’est pas une mince affaire. Les individus sont empêchés d’utiliser les nombreux services numériques liés à leurs comptes, des codes QR de santé aux abonnements en ligne, ce qui montre à quel point la machine de censure chinoise fonctionne rapidement et efficacement pour faire taire la dissidence. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

A l’intérieur de l’altruisme efficace, où le futur lointain compte beaucoup plus que le présent

Depuis sa naissance à la fin des années 2000, l’altruisme effectif vise à répondre à la question « Comment ceux qui ont des moyens peuvent-ils avoir le plus d’impact sur le monde de manière quantifiable ? » et a fourni des méthodologies claires pour calculer la réponse.

Diriger des fonds vers des organisations qui utilisent des approches fondées sur des preuves est la technique pour laquelle l’approche est la plus connue. Mais au fur et à mesure qu’il est passé d’une philosophie à un mouvement, ses idées sur la «meilleure» façon de changer le monde ont également évolué, englobant des menaces improbables mais existentielles pour l’humanité, y compris la révolte de l’IA et la guerre biologique.

Il n’est pas surprenant que les idées des altruismes efficaces aient longtemps été critiquées pour refléter le sauveur occidental blanc, parallèlement à l’évitement des problèmes structurels en faveur des mathématiques abstraites. Mais alors que les croyants versent des sommes encore plus importantes dans les idéaux de plus en plus scientifiques du mouvement, ces accusations ne font que s’intensifier. Lire l’histoire complète.

—Rebecca Ackerman

1 Comment Xi Jinping est devenu insurmontable

Le président chinois exige une loyauté sans faille. (Bbc)

+ Son discours au congrès du parti communiste n’a pas favorisé des liens plus forts avec l’ouest. (FT $)

+ Xi est connu comme « le président de tout ». (Nouvel homme d’État $)

+ Voici ce que signifierait un troisième mandat de Xi pour le reste du monde. (Voix)

+ Les restrictions anti-chinoises des États-Unis sont déjà mordantes. (Bloomberg)

2 Peter Thiel investit des millions de dollars dans les élections de mi-mandat aux États-Unis

Il est déterminé à renverser le système politique actuel par le nationalisme de droite. (Le gardien $)

+ Thiel tenterait d’obtenir la nationalité maltaise. (NYT $)

3 Le métaverse patauge déjà

Horizon Worlds de Meta n’est tout simplement pas assez convaincant pour attirer des visiteurs réguliers. (WSJ $)

+ Les investisseurs sont également effrayés. (Économiste $)

4 Les plateformes de médias sociaux devraient-elles faire plus pour aider les personnes en crise ?

Les plates-formes sont à la fois un exacerbateur potentiel de la détresse mentale et une bouée de sauvetage, ce qui en fait un champ de mines à naviguer. (L’information $)

+ Établir un lien de causalité entre les médias sociaux et la maladie mentale est extrêmement compliqué. (Filaire $)

5 Russes suivent un playbook en ligne pour fuir la guerre de Poutine

Le guide Telegram veut les aider à s’intégrer dans de nouvelles sociétés. (WP $)

+ Elon Musk a décidé qu’il continuerait à financer StarLink en Ukraine, après tout. (Le gardien)

+ La Russie a mené de nouvelles frappes à Kyiv. (FT $)

+ L’Ukraine est de charmants alliés pour plus de dons avec des vidéos humoristiques. (Bbc)

+ La bataille de la Russie pour convaincre les gens de rejoindre sa guerre se déroule sur Telegram. (examen de la technologie MIT)

6 Le Mexique enquête pour savoir si son achat de logiciels espions était légal

L’administration mexicaine précédente avait acheté le logiciel espion Pegasus au groupe NSO. (Reuter)

+ L’industrie du piratage est confrontée à la fin d’une époque. (examen de la technologie MIT)

7 Les appareils fonctionnant au gaz sont toujours un problème majeur aux États-Unis

Non seulement ce sont des mini-pollueurs, mais en plus ils sont dangereux. (Voix)

+ Le changement climatique a ruiné la saison du crabe des neiges en Alaska. (Carte mère)

8 Les soignants suivent les personnes atteintes de démence à l’aide d’Apple AirTags

Les experts craignent que la technologie de suivi n’encourage un faux sentiment de sécurité. (WSJ $)

+Le contenu sur la démence obtient des milliards de vues sur TikTok. A qui raconte-t-elle l’histoire ? (examen de la technologie MIT)

9 Ce chien robot est un excellent gardien

Il reste également cool face à la pression des pénalités. (Spectre IEEE)

+ Ce robot vient d’apprendre à marcher. (examen de la technologie MIT)

10 Internet est uni dans la fureur à Dunkin ‘Donuts

Cela leur apprendra à ne pas se mêler de leur programme de fidélité. (Filaire $)

Citation du jour

“Il aurait besoin de poursuivre tout le monde sur Internet faisant du Pilates.”

—Christina Gadar, instructrice de Pilates, raconte New York Times à propos d’une querelle en cours avec le physiothérapeute Sean Gallagher, qui, selon elle et d’autres, a injustement déposé des plaintes pour atteinte aux droits d’auteur concernant leur utilisation de matériel lié au Pilates en ligne.

La grande histoire

À l’intérieur du plan de l’Australie pour survivre à des feux de brousse plus gros et plus méchants

Avril 2019

L’histoire coloniale de l’Australie est parsemée d’incendies si énormes qu’ils portent leur propre nom. Le pire, le samedi noir, a frappé l’État de Victoria le 7 février 2009. Quinze incendies distincts ont brûlé l’État en seulement deux jours, tuant 173 personnes.

Bien que l’Australie soit connue pour ses incendies spectaculaires, elle se classe en fait derrière les États-Unis, l’Indonésie, le Canada, le Portugal et l’Espagne en ce qui concerne les dommages économiques causés par les incendies de forêt au cours du siècle dernier.

En effet, alors que d’autres nations se disputent sur la meilleure façon de s’attaquer au problème, les horreurs du samedi noir ont conduit l’Australie à modifier radicalement sa réponse, dont l’une des plus importantes était également l’une des plus fondamentales : jeter un autre regard sur la façon dont le risque d’incendie est noté. Lire l’histoire complète.

—Bianca Nogrady

On peut encore avoir de belles choses

+ Les pandas sont les maîtres de décapage de bambou efficacement.

+ Paddy Considine ça a l’air d’être un mec vraiment sympa.

+ Rien n’est sacré ? À présent dance Irlandaise a été pris dans un scandale de tricherie.

+ Beaucoup de Nouveaux Films attendre avec impatience? Oui s’il te plaît.

+ j’aime Mel le Skell et ses tenues de saison !