Le téléchargement : bandes sonores de films IA et outil de prédiction des maladies de DeepMind

Un réalisateur de Disney a essayé – et échoué – d’utiliser l’IA Hans Zimmer pour créer une bande-son

Lorsque Gareth Edwards, le directeur de Rogue One : Une histoire de Star Warsréfléchissait à la bande originale de son prochain film sur l’intelligence artificielle, Le créateuril a décidé d’essayer de le composer avec l’IA et a été assez impressionné par le résultat.

Edwards a demandé à une société de musique IA d’utiliser cette technologie pour créer une bande-son dans le style du compositeur oscarisé Hans Zimmer, a-t-il expliqué lors d’une interview LinkedIn Live avec MIT Technology Review.

L’expérience d’Edwards témoigne d’un problème au cœur de l’un des plus grands combats auxquels Hollywood est confronté aujourd’hui. Les artistes et les créatifs s’insurgent contre l’IA générative. Mais les systèmes d’IA manquent d’une compétence fondamentale cruciale pour créer du bon art : le goût. Lisez l’histoire complète.

—Melissa Heikkilä

DeepMind utilise l’IA pour identifier les causes des maladies génétiques

Les nouvelles: Google DeepMind affirme avoir développé un système d’intelligence artificielle capable de prédire quelles variations de l’ADN de nos génomes sont susceptibles de provoquer des maladies – des prédictions qui pourraient accélérer le diagnostic de maladies rares et éventuellement fournir des indices pour le développement de médicaments.

L’arrière-plan: En 2021, DeepMind a annoncé que son programme AlphaFold était capable de prédire avec précision la forme des protéines, un problème considéré comme un « grand défi » en biologie. La société affirme désormais avoir affiné ce modèle protéique pour prédire quelles fautes d’orthographe trouvées dans l’ADN humain peuvent être ignorées en toute sécurité et lesquelles sont susceptibles de provoquer des maladies.

Pourquoi est-ce important: Bien qu’elles ne soient pas destinées à poser directement des diagnostics, les prédictions informatiques sont déjà utilisées par les médecins pour aider à localiser les causes génétiques de syndromes mystérieux. Mais les critiques affirment que le véritable test de l’intelligence artificielle moderne est de savoir si elle peut conduire à de nouveaux remèdes, ce qui n’est pas encore arrivé. Lisez l’histoire complète.

—Antonio Regalado

Les avatars deepfakes qui veulent tout vous vendre

Si vous ne vivez pas en Chine, il est difficile de comprendre à quel point le commerce électronique en direct est extrêmement populaire. Plus de 500 millions de Chinois regardent régulièrement ces diffusions et ont réalisé un chiffre d’affaires de 4,6 billions de dollars l’année dernière, ce qui signifie que plus d’un quart de tous les achats effectués en ligne en Chine provenaient de diffusions en direct.

L’engouement pour les achats en direct n’existe toujours pas aux États-Unis ni dans d’autres pays, mais l’IA pourrait contribuer à changer cela.

Les développeurs créent d’innombrables streamers deepfakes sur les plateformes de commerce électronique chinoises pour les marques, nécessitant seulement une minute de vidéo à des fins de formation et environ 1 000 $. Et ces flux d’avatars générés par l’IA, capables de parler et d’agir (presque) comme de vrais humains, sont déjà partout. Lisez l’histoire complète.

—Zeyi Yang

Les lectures incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes/importantes/effrayantes/fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 L’IA Bard de Google est désormais partout

Dans vos comptes Gmail, YouTube et Google Docs, au moins. (New York Times $)

+ Il s’agit d’une démonstration pratique de la façon dont l’IA peut dynamiser les plus grands produits de Google. (Bloomberg $)

+ Google affirme que c’est la première fois qu’un modèle linguistique est véritablement intégré aux données personnelles. (Le bord)

+ Google lance l’IA générative sur tout. (Revue technologique du MIT)

2 L’US Space Force veut envoyer des satellites dans l’espace plus rapidement

La pression de la Chine les oblige à accélérer les choses. (WP $)

3 procureurs fédéraux enquêtent sur les avantages Tesla d’Elon Musk

Plus précisément, il envisage de construire une grande maison de verre à proximité de son siège social au Texas. (WSJ $)

+ L’une des autres entreprises de Musk, Neuralink, recrute pour son premier essai clinique sur l’homme. (Bloomberg $)

4 L’Europe est extrêmement dépendante de la Chine pour ses minéraux de terres rares

Ils sont essentiels aux technologies à faibles émissions de carbone dont l’Europe a besoin pour atteindre ses objectifs climatiques. (FT $)

+ Une campagne d’influence en ligne pro-Chine cible l’industrie des terres rares. (Revue technologique du MIT)

5 Huawei expédie des puces de surveillance fabriquées en Chine

Cela suggère que l’entreprise a trouvé de nouveaux moyens d’éviter les sanctions américaines. (Reuters)

+ Les États-Unis ne pensent cependant pas que la Chine soit capable de fabriquer des puces avancées à grande échelle. (Bloomberg $)

+ Le nouveau téléphone de Huawei est alimenté par sa propre puce native. (FT $)

+ La Chine vient de riposter dans la guerre des exportations de semi-conducteurs. Voici ce que vous devez savoir. (Revue technologique du MIT)

6 Rencontrez les nouveaux marchands d’armes du monde

L’industrie d’armement nord-coréenne a été stimulée par la guerre en Ukraine. (Économiste $)

+ Comment un avion de combat américain a-t-il disparu pendant plus d’une journée, exactement ? (Actualités NBC)

+ À l’intérieur de l’éthique désordonnée de faire la guerre aux machines. (Revue technologique du MIT)

7 Les empreintes génétiques aident à attraper les braconniers en flagrant délit

Cette pratique, petite mais croissante, pourrait interrompre les réseaux du crime organisé. (Magazine connaissable)

8 travailleurs pakistanais risquent leur vie quotidiennement

Les conducteurs vulnérables risquent d’être victimes de vols à main armée et d’agressions. (Reste du monde)

9 FTX poursuit les parents de Sam Bankman-Fried

Le fondateur en disgrâce leur a offert des cadeaux que l’entreprise souhaite désormais récupérer. (Magazine de New York $)

+ L’affaire judiciaire accuse les deux hommes d’avoir siphonné des millions de dollars. (Ars Technica)

10 TikTok Shop est jonché de faux produits

Les faux sérums à la bave d’escargot, ça vous dit ? (Filaire $)

Citation du jour

« Swifties, le coffre-fort est bloqué ! »

-Google propose une explication aux fans enthousiastes de Taylor Swift qui tentaient de résoudre une nouvelle énigme intégrée au moteur de recherche, qui s’est rapidement effondré sous l’afflux de visiteurs.

La grande histoire

Ce dont les villes ont besoin maintenant

avril 2021

Les projets de technologie urbaine cherchent depuis longtemps à gérer la ville. Encore et encore, ces initiatives promettent de nouvelles « solutions » aux « problèmes » urbains. Les projets de villes intelligentes ne sont pas différents.

Après une décennie de projets pilotes et de démonstrations éclatantes, il n’est toujours pas clair si les technologies des villes intelligentes peuvent réellement résoudre ou même atténuer les défis auxquels les villes sont confrontées. Ce qui est clair, cependant, c’est que les entreprises technologiques assument de plus en plus de responsabilités en matière d’administration et d’infrastructure que les gouvernements assument depuis longtemps.

Si l’on veut que les villes intelligentes évitent d’exacerber les inégalités urbaines, nous devons examiner longuement et attentivement comment les villes se sont comportées jusqu’à présent. Lisez l’histoire complète.

—Jennifer Clark

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ? Envoyez-moi un message ou tweetez-les-moi.)

+ Glen le cocker est un alpiniste de classe mondiale.

+ Maintenant, ce mec sait passer un bon moment.

+ Laissez-les chouettes regarde au plus profond de ton âme

+ Si vous êtes fan de Successionet qui ne l’est pas, tu devrais vraiment vérifier Peep Show.

+ Ceci archive des manuels d’instructions Lego est incroyable.