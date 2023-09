Le téléchargement : bande passante cérébrale et utérus artificiels

La semaine dernière, Elon Musk a affirmé avec audace que le fait de coller des électrodes dans la tête des gens entraînerait une augmentation considérable du taux de transfert de données depuis et vers le cerveau humain.

L’occasion du message de Musk a été l’annonce par Neuralink, sa société d’interface cerveau-ordinateur, qu’elle recherchait officiellement le premier volontaire à recevoir un implant contenant plus de deux fois le nombre d’électrodes que les versions précédentes pour collecter plus de données provenant d’un plus grand nombre de cellules nerveuses. .

L’entrepreneur a évoqué un objectif à long terme consistant à augmenter considérablement la « bande passante » entre les personnes, ou entre les personnes et les machines, d’un facteur 1 000 ou plus. Mais que veut-il dire, et est-ce même possible ? Lisez l’histoire complète.

—Antonio Regalado

Cette histoire est tirée de The Checkup, le bulletin d’information hebdomadaire sur les biotechnologies du MIT Technology Review. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte mail tous les jeudis.

Tout ce que vous devez savoir sur les utérus artificiels

Plus tôt ce mois-ci, les conseillers de la Food and Drug Administration des États-Unis se sont réunis pour discuter de la manière de transférer la recherche sur les utérus artificiels des animaux vers les humains.

Ces dispositifs médicaux sont conçus pour donner aux nourrissons extrêmement prématurés un peu plus de temps pour se développer dans un environnement semblable à celui de l’utérus avant d’entrer dans le monde extérieur. Ils ont été testés sur des centaines d’agneaux (et quelques porcelets), mais les modèles animaux ne peuvent pas prédire complètement comment la technologie fonctionnera pour les humains.