Le téléchargement : à l’intérieur d’une salle de sport IA et comment rendre Internet plus sûr

Comme toute bonne salle de sport, Lumin Fitness est fière de la qualité de ses entraîneurs. Chloé, une jeune coach énergique, promet de vous aider à atteindre vos objectifs de remise en forme. Le discipliné Rex, qui a des airs de sergent instructeur, encourage ses clients à viser l’excellence, mais il s’empresse de prévenir qu’il n’y aura pas de raccourcis. Si vous recherchez une approche plus douce, Emma et Ethan sont chaleureux et tranquillement confiants.

Mais Lumin Fitness n’est pas une salle de sport ordinaire. Ces formateurs n’existent pas, du moins pas physiquement. Ce sont des coachs virtuels en IA, conçus pour guider les amateurs de gym lors de séances d’entraînement vigoureuses sur les grands écrans LED qui bordent les murs du premier studio de l’entreprise, qui a ouvert ses portes le mois dernier à Las Colinas, au Texas.

Les fondateurs de l’entreprise affirment que les entraîneurs IA pourraient encourager les gens à commencer à s’entraîner même s’ils étaient auparavant rebutés par les salles de sport. Et il y a des raisons de croire qu’ils pourraient avoir raison. Lisez l’histoire complète.

—Rhiannon Williams

Comment lutter pour la liberté sur Internet

Vous ne serez peut-être pas choqué d’apprendre que les gouvernements utilisent l’IA générative pour manipuler les conversations et censurer ce qui se passe en ligne. Mais nous avons désormais une meilleure idée de la manière dont cela se produit, du moment et du lieu.

Un nouveau rapport publié la semaine dernière montre que des acteurs politiques de 16 pays, dont le Pakistan, le Nigeria et les États-Unis, ont utilisé l’IA générative au cours de l’année écoulée pour exercer un contrôle accru sur Internet.

Cela arrive à un moment où la liberté mondiale sur Internet n’a jamais été aussi faible. Mais Freedom House, le groupe de défense des droits de l’homme à l’origine du rapport, propose trois mesures concrètes que les entreprises technologiques et les législateurs devraient prendre pour rendre Internet plus sûr et plus libre. Lisez l’histoire complète.