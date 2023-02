Le téléchargement : à l’intérieur de nos cerveaux chaotiques et des petits réacteurs nucléaires

Ceci est l’édition d’aujourd’hui de Le téléchargement, notre newsletter en semaine qui fournit une dose quotidienne de ce qui se passe dans le monde de la technologie.

Les neuroscientifiques ont écouté le cerveau des gens pendant une semaine. Ils ont trouvé l’ordre et le chaos.

Les nouvelles: Nos cerveaux existent dans un état quelque part entre la stabilité et le chaos car ils nous aident à donner un sens au monde, selon des enregistrements d’activité cérébrale prélevés sur des volontaires au cours d’une semaine.

Ce que cela veut dire: Lorsque nous passons de la lecture d’un livre à la conversation avec un ami, par exemple, notre cerveau passe d’un état semi-stable à un autre, mais seulement après avoir traversé de manière chaotique plusieurs autres états dans un schéma qui semble complètement aléatoire.

Pourquoi c’est important : Comprendre comment notre cerveau restaure un certain degré de stabilité après le chaos pourrait nous aider à déterminer comment traiter les troubles à chaque extrémité de ce spectre. Trop de chaos est probablement ce qui se passe lorsqu’une personne a une crise, alors qu’une trop grande stabilité peut laisser une personne dans le coma. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

On nous avait promis des réacteurs nucléaires plus petits. Où sont-elles?

Depuis plus d’une décennie, nous entendons dire que les petits réacteurs pourraient jouer un rôle important dans l’avenir de l’énergie nucléaire. En théorie, les petits réacteurs modulaires (SMR) pourraient résoudre certains des principaux défis de l’énergie nucléaire traditionnelle, rendant les centrales plus rapides et moins chères à construire et plus sûres à exploiter.

NuScale, basée dans l’Oregon, est récemment devenue la première entreprise de ce type à franchir l’un des derniers obstacles réglementaires avant que l’entreprise ne puisse construire ses réacteurs aux États-Unis. Mais même si les SMR promettent d’accélérer les délais de construction de l’énergie nucléaire, le chemin a été semé de retards et de hausses de coûts – et il reste encore beaucoup de rationalisation à faire avant qu’ils ne deviennent monnaie courante. Lire l’histoire complète.

—Casey Crownhart

Comment les groupes Telegram peuvent être utilisés par la police pour trouver des manifestants

De nombreux Chinois sont toujours en garde à vue après être descendus dans les rues de Pékin à la fin de l’année dernière pour protester contre les politiques zéro covid. Alors que des actions se sont déroulées dans de nombreuses villes chinoises, c’est la police de Pékin qui a régulièrement procédé à de nouvelles arrestations, pas plus tard qu’à la mi-janvier.

Pour les jeunes générations, le mouvement était une introduction à la désobéissance civile. Mais de nombreuses personnes n’ont pas les connaissances techniques nécessaires pour se protéger lors de l’organisation ou de la participation à des événements publics, ce qui signifie que leurs communications numériques auraient pu les ouvrir à l’identification. Lire l’histoire complète.

—Zeyi Yang

L’histoire de Zeyi est tirée de China Report, son bulletin hebdomadaire couvrant le pays. S’inscrire pour le recevoir dans votre boîte de réception tous les mardis.

Podcast : L’IA dans la salle de presse

Le chatbot ChatGPT d’OpenAI a pris d’assaut Internet depuis son lancement à la fin de l’année dernière. Le dernier épisode de notre podcast primé, In Machines We Trust, explore les avantages et les pièges potentiels de l’utilisation des outils d’IA dans les salles de rédaction, et ce que cela pourrait signifier pour l’avenir du journalisme tel que nous le connaissons. Écoutez-le sur Podcast Appleou partout où vous écoutez habituellement.

Les incontournables

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 Microsoft a dévoilé Bing alimenté par OpenAI

Les entreprises technologiques se précipitent pour réorganiser les moteurs de recherche avec l’IA. (NYT $)

+ Certaines des réponses renforcées par l’IA de Bing sont cependant un peu louches. (WP $)

+ Serait-ce enfin une raison d’utiliser Bing ? (Voix)

2 Comment le drame du «ballon espion» chinois s’est déroulé sur TikTok

Avec beaucoup de blagues idiotes et des images du grand moment “pop”. (WP $)

+ Les États-Unis insistent sur le fait que le ballon appartenait à l’armée chinoise. (WP $)

+ Ce que le ballon signifie pour la dernière itération de la course à l’espace. (Voix)

+ Une nouvelle guerre froide pourrait se profiler à l’horizon. (Économiste $)

3 fabricants de puces s’inquiètent d’une interdiction “pour toujours” des produits chimiques

Ils craignent que cela ne fasse basculer une industrie déjà fragile. (FT $)

+ Ces règles de conception simples pourraient bouleverser l’industrie des puces. (examen de la technologie MIT)

4 Nous renforçons les superbactéries en détruisant l’environnement

La résistance aux antimicrobiens est en augmentation, tout comme la destruction de l’environnement. (Filaire $)

+ Nous pouvons utiliser les eaux usées pour suivre la montée des bactéries résistantes aux antibiotiques. (examen de la technologie MIT)

5 Comment Big Tech a réussi à édulcorer le droit à la réparation

Les lobbyistes ont réussi à peaufiner le projet de loi américain en faveur des fabricants de téléphones. (Le balisage)

6 Les paiements numériques ne décollent pas en Irak

Des décennies de guerre et de sanctions signifient que les citoyens dépendent encore fortement de l’argent liquide. (Reste du monde)

+ Le pays vient de réévaluer sa monnaie. (Reuter)

7 Le problème de la viande cultivée en laboratoire

L’étiquette expérimentale n’est pas une incitation savoureuse. (Bloomberg $)

+ La viande cultivée en laboratoire arrivera-t-elle un jour dans nos assiettes ? (examen de la technologie MIT)

8 Rencontrez les cobayes humains

Les innovateurs expérimentent de plus en plus sur leur propre corps. (Néo.Life)

9 Nous nous arrêtons Être réel

Les téléchargements de l’application de prix d’authenticité s’effondrent. (tamisé)

10 Ne vous attendez pas à des publicités cryptographiques au Super Bowl

Les organisateurs ont retenu la leçon. (Initié $)

+ L’échange de crypto Binance est devenu plus puissant depuis l’effondrement de FTX. (FT $)

+ Quelle est la prochaine pour la crypto. (examen de la technologie MIT)

Citation du jour

“Je serais blessé ou offensé si je découvrais que le message de ma Saint-Valentin a été écrit par une machine / une intelligence artificielle.”

—Une déclaration à laquelle 50 % des personnes interrogées aux États-Unis étaient d’accord, rapporte Entreprise rapide.

La grande histoire

Quoi de plus grand qu’une mégapole ? Les clusters urbains prévus en Chine

avril 2021

La Chine s’est urbanisée à une vitesse sans précédent. Il y a environ 20 ans, seulement 30 % de la population chinoise vivait dans les villes ; aujourd’hui c’est 60%. Cela se traduit par environ 400 millions de personnes, soit plus que l’ensemble de la population américaine, qui se sont installées dans les villes chinoises au cours des deux dernières décennies.

Pour faire face à l’afflux, la politique nationale de développement urbain de la Chine est passée de l’expansion des villes individuelles à la construction systématique de grappes urbaines massives. Les villes d’un cluster collaboreront économiquement, écologiquement et politiquement, pense-t-on, ce qui stimulera à son tour la compétitivité de chaque région. Lire l’histoire complète.

—Ling Xin

On peut encore avoir de belles choses

Un lieu de confort, de plaisir et de distraction en ces temps étranges. (Vous avez des idées ? Écrivez-moi ou tweetez-les moi.)

+ Le légendaire Sarah Michelle Gellar parle !

+ Frères de la technologie adorent leurs fils malades.

+ Écoutez-moi : être reconnaissant car les choses que nous n’aimons pas peuvent être un exercice émotionnellement utile.

+ J’adore cette photo de Peau de Skunk Anansie acceptant un prix du roi Charles.

+ L’hiver n’a pas à être destructeur d’âmes une fois Noël passé. Voici comment apprendre à l’aimer.