Le teint de la peau affecte-t-il les soins de la peau ?

Chez les personnes à la peau plus foncée, les cancers peuvent également survenir à des endroits “où les patients ne sont généralement pas exposés au soleil, comme le bas des mains et des pieds”, explique Mhlaba.

Les idées fausses selon lesquelles les personnes à la peau plus foncée ne contractent pas de cancer de la peau sont dangereuses, car cela peut entraîner un diagnostic retardé ou un diagnostic erroné. “Nous pouvons certainement voir le cancer de la peau chez les personnes à la peau plus foncée”, déclare Chien. “Et malheureusement, parce que l’on n’en parle pas souvent… le cancer de la peau peut être découvert plus tard, lorsqu’il est beaucoup plus avancé.”

Besoin universel : crème solaire

Tous les tons de peau nécessitent un écran solaire avec un FPS d’au moins 30 – tous les jours, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau – pour aider à prévenir le cancer de la peau et à ralentir le photovieillissement.

“Nous recommandons toujours une protection solaire car même chez les personnes à la peau plus foncée [and in] les gens qui disent : « Je ne brûle jamais ; Je bronze toujours’, ils subissent toujours des dommages dans la peau », dit Chien.

Si vous êtes à l’extérieur pendant de longues périodes, utilisez au moins un FPS de 60, dit Chien. Renouvelez souvent l’application, surtout si vous êtes actif, transpirez, nagez ou vous mouillez.

Les écrans solaires bloquants physiques à l’oxyde de zinc ou au dioxyde de titane offrent la meilleure protection, selon les experts. Mais sur les peaux plus foncées, ces produits ne sont pas toujours esthétiquement élégants.

“Cela peut provoquer un film blanc sur la peau, ce qui est difficile pour les personnes à la peau plus foncée”, explique Chien. Elle recommande des écrans solaires teintés qui pourraient mieux correspondre à leur teint.

Un écran solaire teinté peut offrir d’autres avantages. Chez les personnes à la peau plus foncée, des longueurs d’onde plus longues au-delà des rayons UV peuvent être plus dommageables que chez les personnes au teint plus clair, dit Chien. “La teinte peut en fait protéger contre un peu la longueur d’onde plus longue à laquelle leur peau pourrait être plus sensible”, explique-t-elle.