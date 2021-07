Le Tecno Pova 2 sera lancé sur Amazon India le 2 août

Les Tecno Camon 17 et 17 Pro sont arrivés en Inde il y a quelques semaines, le Tecno Pova 2 suivra bientôt. Amazon India est passé des teasers à une page de destination pour le téléphone et à une date de lancement concrète – le 2 août (lundi prochain). Il n’y a aucun signe de ce modèle sur Flipkart, même si le détaillant rival propose le Pova original.

On ne sait pas non plus combien coûtera le téléphone, mais nous pouvons faire une supposition éclairée – environ 12 000 à 13 000 INR. L’original est actuellement à 12 400 INR sur Amazon (PDSF de 14 000 INR). Le Camon 17 légèrement plus haut de gamme (bien que largement similaire) est disponible à 13 000 INR. Aux Philippines (où le téléphone a fait ses débuts), le Pova 2 coûte 8 000 PHP, ce qui représente environ 12 000 INR.







Principales caractéristiques de Tecno Pova 2

Par rapport à son prédécesseur, le nouveau modèle apporte un certain nombre d’améliorations, notamment une batterie plus grande de 7 000 mAh (mais toujours avec une prise en charge de seulement 18 W), un appareil photo de 48 MP (contre 13/16 MP), un chipset légèrement plus rapide (Helio G85 ) et un écran légèrement plus grand (6,9 pouces IPS LCD).

Amazon India propose actuellement des offres Prime Day, mais celles-ci se terminent demain, donc le Pova 2 manquera les remises.

