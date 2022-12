Le Tecno MegaBook S1 est un ordinateur portable ultra fin et léger de 15,6″ (120 Hz) avec un processeur Core i7 de 12e génération

Tecno a présenté son premier ordinateur portable à l’IFA, maintenant la société lance quelque chose de plus premium – le Tecno MegaBook S1. Cet ordinateur portable est super fin et léger, il mesure 13,5 mm d’épaisseur (0,53″) et pèse 1,35 kg (2,97 lb). C’est très petit pour un ordinateur portable de 16 pouces, mais la construction en alliage de magnésium en fait un corps robuste.

L’écran de 16 pouces a une résolution de 3,2K avec un rapport d’aspect de 16:10. Il s’agit d’un panneau de haute qualité avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une couverture 100 % sRGB. Il est également assez lumineux pour un ordinateur portable, atteignant 450 nits, et il offre une expérience sans scintillement avec la gradation CC.

Le MegaBook T1 d’il y a quelques mois était alimenté par un processeur Intel de 11e génération. Le S1 passe à un Core i7 de 12e génération (35 W TDP) avec un refroidissement à double ventilateur. Pour le stockage, vous pouvez choisir entre des SSD PCIe 4.0 de 512 Go et 1 To, la RAM est de 16 Go dans les deux sens (LPDDR5).

Malgré son faible poids, l’ordinateur portable dispose d’une grande batterie de 70 Wh. Pour le chargement, il utilise l’un de ses deux ports USB-C et le chargeur GaN 65W inclus. De plus, il existe deux ports USB-A, un HDMI pleine taille, une prise jack 3,5 mm et un lecteur de carte microSD.

Le MegaBook S1 est livré avec Windows 11 prêt à l’emploi ainsi que certaines fonctionnalités spéciales de Tecno. Par exemple, il y a NFC, qui vous permet de coupler rapidement votre téléphone Tecno et de visualiser son écran sur l’écran de l’ordinateur portable à l’aide de la fonction OneLeap.

L’écran net et aux couleurs précises promet une excellente expérience multimédia et les haut-parleurs le confirment – Tecno a réussi à installer 6 haut-parleurs et a ajouté la prise en charge de DTS:X Ultra. Il y a deux microphones à bord avec suppression du bruit alimentée par l’IA pour les appels. La webcam intégrée a également une intelligence artificielle, elle peut détecter quand quelqu’un regarde par-dessus votre épaule et elle videra l’écran.

Le Tecno MegaBook S1 arrive sur certains marchés dans deux configurations : 512 Go de stockage pour 1 500 $ et 1 To de stockage pour 1 600 $ (soit 1 425 €/123 500 ₹ et 1 520 €/131 500 ₹, respectivement).