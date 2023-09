Auteur de « Against Technoableism: Rethinking Who Needs Improvement » et professeur agrégé à Virginia Tech Ashley Shew a visité l’Université du Wisconsin Centre de ressources pour les personnes handicapées de McBurney Le 22 septembre pour discuter de ce que signifie être une personne handicapée dans le monde technologique d’aujourd’hui.

Shew a déclaré que le technoableisme est partout – il est déguisé dans des bâtiments inaccessibles aux fauteuils roulants, sans compter le sous-titrage des vidéos et l’infantilisation des personnes handicapées.

« Je pense que cela implique aussi une certaine infantilisation des personnes handicapées, que vous ne méritez pas les mêmes informations, que nous devons vous surveiller et que vous devez être observés et surveillés et veiller à ce que vous utilisez les choses correctement. d’une manière neurotypique et non handicapée », a déclaré Shew.

Le cours de physique UW relie la science et l’artUn cours proposé à l’Université du Wisconsin relie depuis longtemps des domaines apparemment sans rapport : les sciences et les arts. Lire…

La technologie pharmaceutique est également « profondément imparfaite et anti-autistique ». Par exemple, Shew a déclaré qu’en étudiant des modèles de souris autistes, les scientifiques manipulent une partie de leur cerveau afin qu’elles ne socialisent pas avec d’autres souris. Comme les souris ne socialisent pas avec les autres, les scientifiques les qualifient d’« autistes ». Mais ce n’est pas ce qui arrive aux personnes autistes, a déclaré Shew.

Trop souvent, ceux qui développent des technologies pour les personnes handicapées, comme ceux qui créent des technologies pour l’autisme, font en sorte que les personnes autistes semblent plus neurotypiques alors que ce n’est pas possible, a déclaré Shew. Ils ne consultent pas les personnes handicapées pour les bonnes raisons, ce qui souligne l’importance de la technologie du handicap conçue par ceux qui sont handicapés.

« On nous dit très souvent qu’une chose nous sauvera… mais les personnes qui m’ont sauvé la vie sont d’autres personnes handicapées qui ont reprogrammé mon téléphone », a déclaré Shew.

Certains ne réalisent peut-être pas qu’il existe des types de technologies pour personnes handicapées, car elles ne sont pas commercialisées en tant que telles. Par exemple, les OXO Good Grips pour ustensiles de cuisine ont été conçus pour faciliter la préhension des personnes souffrant d’arthrite. Et les Snuggies, a déclaré Shew, ont été conçus pour les personnes qui utilisent un fauteuil roulant.

Des professeurs du Wisconsin discutent de l’évolution du paysage de l’information à l’ère de l’IAChaire Taylor-Bascom en communication scientifique à l’Université du Wisconsin Dietram Scheufele, professeur adjoint en communication informatique Kaiping Chen et Lire…

La technologie du handicap se présente également sous la forme de jeux tels que Pokémon et Donjons et Dragons, a déclaré Shew. Des jeux comme ceux-ci offrent une interaction sociale aux personnes autistes car les joueurs connaissent leur rôle et peuvent suivre un scénario.

Shew a également parlé de la justice pour les personnes handicapées. En règle générale, l’expérience vécue d’un handicap est différente des représentations typiques d’une femme blanche handicapée, a déclaré Shew. La justice pour les personnes handicapées implique également des politiques abolitionnistes.

« Aux États-Unis, les prisons sont les plus grandes détentions de personnes handicapées », a déclaré Shew.

Ceux qui sont incarcérés vivront sans diagnostic et sans soins de santé médiocres pendant leur séjour dans le système carcéral. Il est donc important d’être abolitionniste dans les politiques en matière de handicap, a déclaré Shew.

Bien que certains d’entre eux aient été émotionnellement difficiles à écrire, comme apprendre l’histoire de l’eugénisme qui se concentre sur l’élimination du handicap et donc l’élimination des personnes handicapées, Shew a déclaré qu’il était important pour elle de parler de l’expertise du handicap comme elle le fait dans son livre.