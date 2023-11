Le technicien s’attaque à Tesla

Elon Musk, PDG de Tesla. | Photo de la piscine par Kirsty Wigglesworth

CONDUIRE LA JOURNÉE : Les plaidoiries d’ouverture de l’un des procès politiques les plus regardés de l’année devraient débuter ce matin devant le tribunal fédéral de San Francisco.

Défendeur David DePape doit être jugé lors de l’attaque de l’année dernière contre Paul Pelosile mari de Rep. Nancy Pelosi, dans la maison du couple en ville. DePape, qui fait face à des accusations de tentative d’enlèvement et d’agression, a plaidé non coupable, bien que les preuves vidéo contre lui soient intimidantes. Le procès devrait durer moins d’une semaine.

LE BOURDONNEMENT: Les robotaxis sont scrutés à la loupe en Californie, mais un autre type de système de conduite automatisée est toujours en jeu et, comme certains le voient, sous le radar.

Tesla propose depuis des années une fonction de pilote automatique sur ses véhicules qui, selon elle, améliore la sécurité et le confort au volant. Il a également fait l’objet de poursuites privées et de questions de la part de responsables étatiques et fédéraux quant à savoir si les dispositifs de sécurité sont suffisants pour éviter des dommages graves.

Parce qu’il ne s’agit pas d’un service de transport de passagers et qu’elle n’est pas entièrement autonome, la technologie de conduite autonome de Tesla n’est pas soumise à la même réglementation nationale que des services comme Waymo et Cruise, dont les permis viennent d’être retirés par le DMV suite à des plaintes concernant la sécurité et des accusations de fausses déclarations. .

Cette distinction entre la technologie entièrement autonome et la technologie d’assistance au conducteur a permis à la technologie de conduite autonome de Tesla de passer inaperçue, selon un responsable technique. Dan O’Dowd fait valoir, malgré son implication signalée dans plus d’un des dizaines de morts et des centaines d’accidents à travers le pays.

“Ils sont loin d’atteindre les standards des voitures autonomes, et pourtant ils ont été largement diffusés auprès de tout le monde”, a déclaré O’Dowd, fondateur et directeur général de Green Hills Software. “Tesla doit être soumise aux mêmes normes, car ils la mettent sur la route.”

O’Dowd a passé des années à se battre publiquement avec le PDG Elon Musk et Tesla, qui défend sa technologie. Il a demandé que les véhicules soient retirés de la voie publique jusqu’à ce qu’un plus grand niveau de rigueur en matière de sécurité puisse être atteint. Les faux pas de Tesla étaient le seul sujet de préoccupation La candidature d’O’Dowd au Sénat de Californie en 2022, et fait l’objet d’un Publicité du Super Bowl de 30 secondes, qui a averti 115 millions de téléspectateurs que « la conduite entièrement autonome de Tesla met le public en danger ».

Maintenant, O’Dowd emmène les législateurs californiens sur la route – leur montrant ce qu’il dit être les défaillances des dispositifs de sécurité du système et les exhortant à agir.

représentant Salud Carbajal et déclare le sénateur. Monique Limon j’ai récemment roulé avec O’Dowd sur un démonstration de la technologie Full Self-Driving de Tesla – où la voiture n’a pas réussi à s’arrêter à plusieurs points de test mis en place par l’équipe d’O’Dowd. À un moment donné, la voiture a écrasé un mannequin de la taille d’un enfant.

Carbajal a déclaré dans un communiqué que le test était préoccupant et révélait un certain nombre de défauts inquiétants. Il a déclaré que son bureau examinait « les mesures législatives appropriées ».

Limón, qui siège à la commission sénatoriale des transports, a déclaré que le trajet montrait que les véhicules entièrement autonomes avaient un long chemin à parcourir.

“Mon équipe et moi surveillons toutes les options législatives disponibles pour garantir que les systèmes de conduite autonome actifs sur les routes de Californie soient sécurisés pour un usage public”, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les avocats de Tesla ont rejeté les accusations d’O’Dowd selon lesquelles sa fonction de conduite entièrement autonome n’était pas sûre, lui envoyant un lettre de cessation et d’abstention l’année dernière (que il a ignoré ).

“Les prétendus tests abusent et dénaturent les capacités de la technologie de Tesla”, ont écrit les avocats de l’entreprise. “Et ne tenez pas compte des tests largement reconnus effectués par des agences indépendantes ainsi que des expériences partagées par nos clients.”

Technologie de conduite autonome était au centre d’un projet de loi signé par le gouverneur. Gavin Newsom l’année dernière, qui interdit la commercialisation trompeuse des fonctionnalités de conduite semi-autonome, comme celles déployées par Tesla. Le DOJ de Californie aurait a lancé une enquête dans Tesla sur la sécurité et la publicité du pilote automatique, bien qu’un porte-parole ait déclaré que le département ne pouvait pas confirmer ou nier une enquête potentielle ou en cours.

Le système de Tesla est toujours considéré comme une technologie d’aide à la conduite et n’est pas couvert par la réglementation sur les véhicules autonomes du DMV.

Cependant, le ministère a lancé une action coercitive contre les licences de fabricant et de concessionnaire de l’entreprise pour publicité prétendument trompeuse et mensongère concernant l’utilisation du terme « Full Self-Driving » et la description de « Pilote automatique ».

Un porte-parole du DMV a déclaré que le département ne pouvait pas commenter les mesures coercitives en cours. Nous avons également contacté Tesla pour obtenir une réponse et n’avons pas eu de réponse.

La National Highway Traffic Safety Administration est toujours au milieu d’une enquête de plusieurs années sur Tesla après ce qu’il dit être une accumulation d’accidents dans lesquels des véhicules Tesla, fonctionnant avec le pilote automatique activé, ont heurté des véhicules de premiers secours stationnaires sur route ou en bordure de route.

Malgré les actions de l’agence, O’Dowd espère toujours des garde-fous plus stricts en dehors de Sacramento.

Et avec l’inquiétude croissante autour de l’IA, il pourrait finir par les obtenir.

« Nous avons besoin de quelque chose pour assurer la sécurité des gens », a-t-il déclaré. “C’est le travail du législateur : adopter des règles de sécurité raisonnables.”

Des membres en grève de la SAG-AFTRA s’arrêtent pour un selfie sur une ligne de piquetage devant les studios Netflix, le mercredi 8 novembre 2023, à Los Angeles. | Chris Pizzello/AP

RAYER: L’été (et l’automne) des grèves à Hollywood est sur le point de prendre fin, après que le syndicat des acteurs a conclu mercredi un accord de principe avec les principaux studios de divertissement. L’accord, environ six semaines après que la Guilde des écrivains ait mis fin à son propre arrêt de travail historique, augmenterait le salaire minimum des membres, augmenterait les résidus pour les programmes diffusés en ligne et établirait de nouvelles règles pour l’utilisation de l’intelligence artificielle, selon le Los Angeles Times .

Le syndicat doit encore voter sur l’approbation finale du contrat, mais la perspective d’un retour complet à l’activité de l’industrie phare de Los Angeles est une bonne nouvelle pour la maire de Los Angeles, Karen Bass, qui a déclaré que l’accord « va avoir un impact sur presque tous les pans de notre économie ». », et a ajouté un plug-in pour « s’appuyer » sur la production locale.

POSTE DU SONDAGE : Les électeurs sont enclins à soutenir les initiatives électorales élargissant le contrôle des loyers (55-43) et augmentant le salaire minimum californien à 18 dollars (67-31), selon un nouveau sondage du Public Policy Institute of California – bien que ces chiffres arrivent avant l’intensification des campagnes d’opposition. PPIC a également constaté que le représentant. Adam Schiff et Rép. Katie Porter restent statistiquement à égalité en tête de la course au Sénat américain. Regarde .

RENCONTREZ LES MAIRES: Skid Row à Los Angeles n’est pas l’idée que se fait tout le monde d’une destination touristique. Mais aujourd’hui, la maire Karen Bass amènera un groupe de gens de l’extérieur pour visiter l’épicentre de la crise des sans-abri dans la ville.

Les visiteurs sont plus de 20 maires de tout l’État et du pays venus en ville pour la conférence nationale des maires des États-Unis sur les sans-abri. Depuis juin, Bass préside le groupe de travail du groupe sur la question, un rôle qui concorde avec son approche à tous les niveaux de la tâche ardue consistant à résoudre le problème le plus insoluble de la ville.

Alors que de nombreuses autres villes sont confrontées à leur propre crise des sans-abri, la conférence vise à susciter une collaboration sur cette question. La visite de Skid Row, selon les mots de Bass, « montrera les conséquences de l’inaction ». Le groupe s’arrêtera également au Hilda L. Solis Care Village voisin – un abri temporaire composé de conteneurs maritimes réutilisés – pour voir un exemple de logement provisoire qui peut être construit rapidement. Également à l’ordre du jour, un panel mettant en vedette Neera Tanden, conseillère en politique intérieure du président Biden.

— Mélanie Mason

La représentante américaine Barbara Lee (Démocrate de Californie), | Leigh Vogel/Getty Images

LIGNES FLOUES – représentant Barbara Lee est apparemment une fan du super PAC extérieur qui soutient sa campagne pour le Sénat américain.

La loi électorale fédérale interdit aux candidats de se coordonner directement avec les super PAC, des comités qui peuvent collecter des fonds illimités. Mais cela n’a pas empêché Lee de promouvoir la dernière publicité vidéo de She Speaks for Me, le PAC qui soutient sa campagne.

Dans un tweet mercredi, Lee intégré la publicité du PAC qui fait la promotion de ses décennies d’expérience en tant que défenseure progressiste et anti-guerre de longue date.

La campagne de Lee indiquait qu’elle partageait simplement la vidéo après qu’elle ait été rendue publique. Pourtant, Playbook a entendu parler de l’incident par des personnes proches des campagnes des candidats rivaux Schiff et Porter.

SAGA IMMOBILIERE — Le regretté sénateur. Dianne Feinstein est décédé il y a plus d’un mois. Mais la bataille juridique familiale autour de la fortune amassée par son défunt mari, financier milliardaire Richard Blumcontinue de s’éterniser en dehors du tribunal.

Avocats représentant la fille du sénateur, Katherine Feinsteinles administrateurs de la succession de Blum et ses trois filles adultes doivent tenir leur première séance de médiation aujourd’hui.

Malgré le décès de l’aîné Feinstein, Katherine Feinstein, une juge à la retraite, a cherché à poursuivre le litige concernant la succession de sa mère. Elle a intenté une action contre la fiducie Blum pour forcer le paiement de la succession de sa mère et contraindre la vente d’une maison de vacances familiale à Stinson Beach.

Le juge qui présidait le drame successoral avait précédemment ordonné aux parties de tenter de régler le différend par le biais d’une médiation privée – et les négociations d’aujourd’hui pourraient constituer une première étape.

RAPPORTS DE PARACHUTE : Les journalistes qui se rendront à San Francisco pour le sommet de l’APEC la semaine prochaine se concentreront inévitablement sur les récits de la « Doom Loop » sur la ville…