Un machiniste de l’Opéra national anglais a été emprisonné pendant deux ans pour avoir piétiné la tête de sa petite amie.

Terrence Wilson, 32 ans, d’Eltham, dans le sud-est de Londres, a claqué sa partenaire au sol et l’a menacée avec une batte de baseball dans un terrible épisode de violence domestique le 4 décembre 2019.

Nutan Fatania, poursuivant, a déclaré à Isleworth Crown Court: « Elle était particulièrement vulnérable compte tenu du contexte de leur relation. Il l’a piétinée.

« Le fait qu’elle ait dit qu’il s’est cogné la tête, on pourrait soutenir qu’il avait l’intention d’infliger des dommages plus graves que lui, étant donné que c’était la partie la plus vulnérable du corps humain.

«Ceci est aggravé par ses condamnations pour violence dans un contexte domestique. Il y a eu un abus de confiance inhérent.

Terrence Wilson, 32 ans, (photo) a claqué son partenaire au sol et a attrapé une batte de baseball lors d’un horrible épisode de violence domestique le 4 décembre dernier.

La victime, qui a demandé à ne pas être nommée, a lu une déclaration de la victime émotionnelle au tribunal.

Elle a déclaré: « J’ai dû garder cette affaire pour moi pendant si longtemps et je me sens tellement soulagée de révéler ce que j’ai vécu.

« La peur que cela m’a laissé est quelque chose que je dois emporter avec moi tous les jours, je l’ai signalée à la police trois mois plus tard.

« J’étais terrifiée à l’idée de déclencher un autre événement, j’étais tellement habituée à être rabaissée, que j’étais juste une fille stupide, de ne pas m’attendre à être crue.

«J’ai été attaqué et battu dans ma propre maison. Cependant, la nature de ce que j’ai vécu m’a fait sentir que c’était en quelque sorte ma faute.

« Il m’a même dit autant qu’il se tenait au-dessus de moi sur le sol. Ma tête a été claquée et piétinée.

« Il a pris une batte de baseball, je pensais qu’il allait l’utiliser, je pensais que j’allais être matraqué par terre.

Isleworth Crown Court où Wilson a été condamné à deux ans de prison pour violence conjugale

«J’ai dû couvrir mes ecchymoses et m’assurer que tout allait bien, pour« trier mon visage ».

« Je ne fais pas cela uniquement pour moi, je le fais pour mes enfants et pour toutes les autres femmes qui ont besoin de justice et de savoir qu’elles seront crues. »

Wilson a reçu une peine avec sursis en février de cette année pour avoir agressé une autre femme au cours d’une relation.

Il a déjà été condamné à huit reprises pour violence et armes offensives, y compris avoir poignardé son voisin au bras en 2012.

Joe Davidson, en défense, a déclaré: « Il a passé l’équivalent d’une peine de 16 mois en détention avec plus de 23 heures par jour seul, enfermé dans sa cellule.

« Il a été accepté dans un cours sur la construction de meilleures relations, il a été franc en ce qu’il a admis, oui, il a des problèmes.

Selon ses propres mots: «Je suis à 100% prêt à essayer tout ce que je pense pouvoir aider», et il veut cette aide.

«Il a déjà servi depuis longtemps.

«C’était un machiniste à l’Opéra national anglais, c’était un bon argent, de« l’argent hypothécaire », comme il le disait, si l’industrie récupère, c’est son plan.

«Il a une certaine compréhension du type de comportement auquel il est enclin.»

Il envisage de déménager à Easthaven, East Sussex pour vivre avec un oncle et effectuer des travaux de livraison, a déclaré le tribunal.

Wilson, d’Eltham, dans le sud-est de Londres, a nié mais a été reconnu coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et a été emprisonné pendant deux ans avec une suramende compensatoire de 156 £.

Il a également reçu une ordonnance de non-communication contre son ex-partenaire.