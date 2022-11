Le technicien de la FIFA confirme que Ronaldo n’a pas marqué le match d’ouverture du Portugal

La technologie du ballon de match utilisé lors de la Coupe du monde a prouvé de manière concluante que Cristiano Ronaldo n’a pris aucun contact avec le ballon pour le match d’ouverture du Portugal lors de sa victoire 2-0 contre l’Uruguay lundi, ont confirmé la FIFA et les fabricants de ballon adidas à ESPN.

Le Portugal a ouvert le score à la 54e minute, mais l’identité du buteur était entourée de doutes, Bruno Fernandes et l’entraîneur Fernando Santos étant incapables de clarifier après le match si Ronaldo avait ou non fourni la touche finale décisive.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Et maintenant, ESPN a appris que la technologie à l’intérieur du ballon prouve que la tête de Ronaldo n’est pas entrée en contact avec le ballon pour l’ouverture du score, ce qui signifie que le but est attribué à Fernandes.

“Dans le match entre le Portugal et l’Uruguay, en utilisant la technologie Connected Ball hébergée dans le ballon de match officiel Al Rihla d’adidas, nous sommes en mesure de montrer définitivement aucun contact sur le ballon de Cristiano Ronaldo pour le premier but du match”, a déclaré un communiqué. ESPN de la FIFA au nom d’adidas lire.

“Aucune force externe sur le ballon n’a pu être mesurée, comme le montre l’absence de” battement de coeur “dans nos mesures. Le capteur IMU 500Hz à l’intérieur du ballon nous permet d’être très précis dans notre analyse.”

Cristiano Ronaldo pensait avoir donné l’avantage au Portugal face à l’Uruguay mais le but a été accordé à Bruno Fernandes. Photo de Lars Baron/Getty Images

Le ballon de match comprend une technologie qui peut fournir des données en temps réel aux officiels de match. Il capture également chaque contact effectué par les joueurs avec des capteurs, avec le communiqué de presse original de juillet indiquant que la technologie “aidera à informer les situations de hors-jeu ainsi qu’à détecter les contacts peu clairs, améliorant ainsi la qualité et la rapidité du processus de prise de décision VAR. “

Le centre de Fernandes à la 54e minute semblait initialement avoir été dirigé vers le filet avec un coup d’œil de la tête de Ronaldo, mais les rediffusions télévisées suggéraient que le joueur de 37 ans n’avait pas pris contact avec le ballon.

Fernandes a été annoncé comme le buteur sur grand écran dans le stade, malgré la célébration de Ronaldo comme si le but était le sien, ce qui l’aurait amené à neuf buts en Coupe du monde pour le Portugal et à égalité avec l’ancien attaquant légendaire Eusebio.

– Pourquoi la pénalité de handball VAR du Portugal était la mauvaise décision

Mais s’exprimant après avoir été annoncé comme Joueur du match, Fernandes a admis qu’il ne savait même pas à qui appartenait le but.

“J’ai célébré [the goal] comme si c’était le but de Cristiano”, a déclaré Fernandes dans son interview d’après-match. “Il m’a semblé qu’il avait touché le ballon. Mon but était de centrer le ballon pour lui.

“Nous sommes satisfaits de la victoire, peu importe qui a marqué. Le plus important, c’est que nous ayons atteint notre objectif qui est d’être au tour suivant.”

Mais il est désormais définitivement attribué à Fernandes, avec l’attente de Ronaldo pour sa neuvième Coupe du monde jusqu’à son dernier match de groupe contre la Corée du Sud.