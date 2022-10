Le “Tecatito” Corona du Mexique manquera la Coupe du monde

L’ailier de Séville Jesus “Tecatito” Corona ne se remettra pas de sa blessure à la cheville à temps pour jouer pour le Mexique à la Coupe du monde, a déclaré l’entraîneur du club de LaLiga, Jorge Sampaoli.

Corona, qui compte 71 sélections pour le Mexique et a marqué 10 buts, s’est fracturé la cheville gauche alors qu’il s’entraînait avec Séville en août et a subi une intervention chirurgicale.

Le joueur de 29 ans a été nommé dans l’équipe préliminaire de 31 joueurs de l’entraîneur mexicain Gerardo “Tata” Martino et l’Argentin comptait sur son rétablissement avant le 20 novembre-décembre. 18 tournoi au Qatar.

“Tecatito progresse de jour en jour, sa date de sortie pour reprendre l’entraînement avec le groupe est le 1er ou le 2 décembre”, a déclaré Sampaoli aux journalistes.

“Donc je ne le vois pas avoir cette possibilité [of playing at the World Cup] en raison du rapport médical.

“Son évolution est bonne, mais il a eu une blessure très grave, et apportant [his return] vers l’avant pourrait être un risque. Ici, ceux qui déterminent s’il peut être là ou non, c’est le personnel médical.”

Le Mexique a déclaré qu’il finaliserait son équipe de 26 joueurs d’ici le 14 novembre, trois semaines avant que Corona ne reprenne l’entraînement.

S’exprimant le mois dernier, Martino a déclaré qu’il était prêt à attendre le dernier moment pour voir si Corona, ainsi que l’attaquant blessé des Wolves Raul Jimenez, seraient aptes à faire partie de l’équipe.

Le Mexique joue des matchs amicaux contre l’Irak et la Suède avant le coup d’envoi de sa campagne de Coupe du monde contre la Pologne le 22 novembre. Ils affronteront également l’Argentine et l’Arabie saoudite dans le groupe C.