Le teaser vivo V29 Pro révèle les spécifications les plus importantes

Début mars, vivo a sorti le V27 Pro. Maintenant, quelques semaines plus tard, la société chinoise est prête à dévoiler le V29 Pro. Nous ne savons pas ce qui se passe ici – normalement, sauter quelques chiffres en avant est ce que font les successeurs in vivoland, mais une nouvelle version si tôt est assez bizarre.

Quoi qu’il en soit, vivo Philippines a mis en place une page teaser pour le prochain V29 Pro, qui « arrive bientôt ». Heureusement, cette page révèle la plupart des principales caractéristiques du combiné, alors passons en revue et voyons comment ce modèle se compare au V27 Pro, du moins sur papier.

Le V29 Pro est livré avec un écran tactile OLED incurvé 1080p 120 Hz de 6,7 pouces, une « solution de caméra arrière triple de 64 MP », une caméra frontale principale de 50 MP (ce qui implique qu’il y en a plusieurs) et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de Charge filaire rapide 66W. Le téléphone aura 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Ce sont de très bonnes spécifications, et par rapport au V27 Pro, le V29 Pro a peut-être le même écran, une caméra arrière principale différente (64 MP sur le nouveau modèle, 50 MP sur l’ancien) et une batterie plus grosse. Le V27 Pro est également proposé avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais il existe également d’autres versions.

Naturellement, le V29 Pro devrait exécuter Android 13 avec le Funtouch 13 de vivo en plus lorsqu’il deviendra pleinement officiel.

