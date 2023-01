Le teaser spécial Netflix du 30e anniversaire des Power Rangers montre une distribution réunie

Mighty Morphin Power Rangers: Once and Always réunira plusieurs membres de la distribution de la série originale des années 90, leurs personnages se réunissant pour un spécial Netflix débutant le 19 avril.

Dans un teaser des coulisses qui a fait ses débuts mardi, les acteurs David Yost (Blue Ranger Billy), Walter E. Jones (Black Ranger Zack Taylor), Steve Cardenas (Red Ranger Rocky), Johnny Yong Bosch (Black Ranger Adam), Catherine Sutherland (Pink Ranger Kat) et Karan Ashley (Yellow Ranger Aisha) discute du retour à leurs personnages après des décennies d’absence.

Hasbro, eOne



Le casting est un mélange d’acteurs qui sont entrés dans l’équipe des Power Rangers au cours des cinq premières années de diffusion de la série. Le teaser souligne que certains des acteurs, tels que Jones et Cardenas, travaillent ensemble pour la première fois depuis que leur temps sur Mighty Morphin ne s’est pas chevauché (Jones a quitté la série au cours de la deuxième saison de l’émission).

La réunion prévoit d’honorer la mémoire de l’actrice Thuy Trang, qui a joué l’original Yellow Ranger Trini Kwan avant sa mort en 2001, en mettant en vedette l’actrice Charlie Kersh dans le rôle de Minh, la fille de Trini. La spéciale rendra également hommage au regretté Jason David Frank, après la mort de l’acteur en novembre. On ne sait pas si Frank a filmé des images pour la spéciale en tant que Green Ranger Tommy Oliver. Les images du teaser montrent six Power Rangers en uniforme, dont un Green Ranger normalement représenté par Frank.

Hasbro, eOne



Hasbro et la société de production eOne ont également confirmé le retour des doubleurs Barbara Goodson en tant que méchante Rita Repulsa et Richard Horvitz en tant que voix de l’allié robot Alpha.

Bien qu’Once and Always semble être un one-shot spécial, des détails sur la prochaine saison de Power Rangers Cosmic Fury, y compris une révélation complète du costume de l’équipe, ont également fait leurs débuts mardi. La série reprendra l’ensemble du casting de Power Rangers Dino Fury pour leur troisième saison ensemble, et au lieu d’utiliser des images de la série japonaise Sentai, l’équipe portera des costumes originaux conçus spécifiquement pour cette série.

Le changement de costume comprend le déplacement du personnage Amelia (joué par Hunter Deno) du Dino Fury Pink Ranger à la première femme Red Ranger de la saison pour Cosmic Fury. Bien que l’on ne sache pas si Amelia deviendra également chef d’équipe – le Red Ranger Zayto de Dino Fury (joué par Russell Curry) est transféré dans une couleur White Ranger – les précédentes femmes Red Rangers n’étaient présentées les saisons précédentes que dans une capacité limitée. Cosmic Fury devrait faire ses débuts sur Netflix à l’automne 2023. Deno et ses camarades ont publié une vidéo montrant les nouveaux costumes sur le compte Twitter de l’émission.

Au-delà du spécial et de Cosmic Fury, Netflix a également développé un nouvel univers Power Rangers sous le showrunner Jonathan Entwistle, qui peut englober des films ou de futures séries télévisées. Exactement ce que cela impliquera n’a pas été annoncé, mais il semble que Netflix abritera la franchise Power Rangers pour les années à venir.