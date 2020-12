S’il fallait attendre l’âge adulte pour avoir le courage de regarder les années 1991 Le silence des agneaux, tu n’es pas seul.

En vedette Jodie Foster et Anthony Hopkins, le thriller psychologique continue de hanter le public à ce jour. Et maintenant, CBS a donné une nouvelle vie à l’histoire de l’agent du FBI Clarice Starling, joué à l’origine par Foster et introduit pour la première fois dans Thomas Harris‘Best-seller 1988 du même nom.

Appelé Clarice, la nouvelle série de suites trouve Jolies petites menteuses et Les originaux alun Races de Rebecca comme caractère de titre. Selon CBS, la série est une «plongée profonde» dans l’histoire personnelle inédite de Claire, et elle se déroule en 1993, un an après tout ce qui s’est passé en Le silence des agneaux.

Le synopsis officiel continue: « Brillante et vulnérable, la bravoure de Clarice lui donne une lumière intérieure qui attire les monstres et les fous vers elle. Cependant, sa composition psychologique complexe qui vient d’une enfance difficile lui permet de commencer à trouver sa voix tout en travaillant dans un homme. monde, ainsi que d’échapper aux secrets de famille qui l’ont hantée tout au long de sa vie. «