Le teaser “Pathaan” de SRK copié ? Les utilisateurs de Twitter partagent des scènes de Captain America, d’autres films comme preuve

Le film de retour très attendu de Shah Rukh Khan, Pathaan, a publié son premier teaser. Le teaser, publié par Yash Raj Films le jour de l’anniversaire de SRK, présente Shah Rukh Khan dans un avatar jamais vu auparavant. Il est rejoint par Deepika Padukone et John Abraham. Le teaser contient des scènes qui font monter l’adrénaline et des visuels à couper le souffle et le film devrait sortir en salles le 25 janvier 2023. Alors que de nombreuses personnes sur Twitter célébraient l’anniversaire de SRK et la sortie de ce teaser très attendu, peu ont souligné que le film a ses scènes copiées de plusieurs autres films comme «WAR» (également réalisé par Anand), «Captain America: The Winter Soldier» et «Dus».

S’adressant à Twitter, de nombreuses personnes ont exprimé leur point de vue à ce sujet. “#PathaanTeaser est la version bon marché de WAR avec des effets visuels médiocres et un héros non-action à la retraite, c’est juste que Siddharth Anand est devenu trop bon marché ici avec #Pathaan!” a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « #PathaanTeaser est une émission moyenne. Cela a commencé très bien cependant… mais les scènes d’action ne semblent pas nouvelles ou à couper le souffle… Le problème avec le teaser est #SiddharthAnand… la plupart de ses blocs d’action sont copiés de certains films hollywoodiens. Mais ici, l’action Pathaan est.

Voici quelques réponses :

#PathaanTeaser est la version bon marché de WAR avec des effets visuels médiocres et un héros de non-action à la retraite, c’est juste que Siddharth Anand est devenu trop bon marché ici avec #Pathaan! pic.twitter.com/ZZNpiWmbJL — YOGESH (@i_yogesh22) 2 novembre 2022

#PathaanTeaser est un spectacle moyen. Cela a commencé très bien cependant… mais les scènes d’action ne sont pas nouvelles ou à couper le souffle… Le problème avec le teaser est #SiddharthAnand.. la plupart de ses blocs d’action sont copiés de certains films hollywoodiens. Mais ici l’action Pathaan est — Bhavya (@ibhavyapatel) 2 novembre 2022

Le teaser de Pathan a déjà pris l’entraînement du teaser de saaho Il a copié les théories de son professeur – Tom sans Jerry (@ Eswarkumar1322) 2 novembre 2022

Voici un fil de scènes copiées montrées dans #Pathaan Taquin! 1. Guerre – sorti en 2019 a) LA SCÈNE DU VÉLO – SRK À VÉLO b) LA SCÈNE DE DANSE GHUNGROO – ET LE NUMÉRO DE DANSE SRK DEEPIKA (1/3) pic.twitter.com/0HADSsx6zq — Veer #KisiKaBhaiKisiKiJaan (@SalmanZveer) 2 novembre 2022

Photo1 : #ZayedKhan larguer la grenade en volant au-dessus d’une voiture en DUS (2005), Photo2 : #ShahRukhKhan copier la même cascade dans #Pathaan taquin, Classe de maître de Sidharth Anand pic.twitter.com/jFRVslc5qL — Tiger_zinda_hai (@being_r_a_z_a) 2 novembre 2022

Honte aux faiseurs de guerre Pathan ki copie le film kr di puri pic.twitter.com/KJTaRHo3p8 — neeraj (@msd_fan_tweetz) 2 novembre 2022

Le teaser s’ouvre sur une voix off expliquant où se trouve Pathaan. Il n’y a plus eu de nouvelles de lui depuis trois ans. Il a été attrapé et torturé lors de sa dernière mission. Il n’y a aucun indice si Pathaan est vivant ou mort. “Zinda hai”, annonce Pathaan de Shah Rukh, suivi de son rire emblématique. Shah Rukh plonge ensuite dans des séquences d’action hardcore qui promettent d’être un régal pour ses fans.

Le teaser présente également Deepika qui ne ressemble à rien de moins qu’une Bond Girl. On la voit également exécuter quelques séquences de combat dans la vidéo. Le teaser présente également John. Une partie du teaser a également laissé entendre que Shah Rukh et John auront un face-à-face.

Pathaan marque le retour de Shah Rukh Khan dans le rôle principal après plus de quatre ans. Il a été vu pour la dernière fois dans Zero en 2018. Le film devrait sortir le 25 janvier prochain. Le film sortira en hindi, tamoul et télougou. Réalisé par Siddharth Anand, le film a été tourné dans des endroits tels que Mumbai, en Espagne et à Dubaï. Alors que Deepika Padukone retrouve Shah Rukh et John pour le film, cela marque le premier film de Shah Rukh avec John.

