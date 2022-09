Le teaser “Ils ont cloné Tyrone” met Jamie Foxx et John Boyega dans un mystère de science-fiction

Quelque chose d’étrange se prépare dans le prochain film de Netflix, They Cloned Tyrone.

Lorsque Jamie FoxxJohn Boyega et Teyonah Parris (Monica Rambeau de WandaVision) font irruption dans ce qui ressemble à un mystérieux laboratoire, ils sont peut-être tombés sur plus que prévu. La bande-annonce, sortie samedi pendant L’événement mondial des fans Tudum de Netflixmontre le trio essayant de démêler un complot gouvernemental dans cette comédie de science-fiction – et rassemblant du soutien pour comprendre ce qui se passe.

“Quelqu’un mène des expériences sur nous”, dit un personnage dans la bande-annonce, qui montre des clips de gars en blouse de laboratoire enregistrant des appels téléphoniques, ainsi que des rangées de moniteurs de surveillance et des conteneurs effrayants de type pod qui ressemblent étrangement à Love Is Blind gousses.

Ils ont cloné Tyrone est réalisé par Juel Taylor, qui a co-écrit Creed II. Netflix n’a pas annoncé de date de sortie.

