Le teaser Honor X40 confirme l’OLED 10 bits incurvé, deux caméras à l’arrière

La série Honor X40 est annoncée le 15 septembre et aujourd’hui, la société a révélé un détail majeur sur l’un des téléphones de la gamme. Jeudi prochain, nous allons voir un Honor X40 avec un panneau OLED 10 bits aux côtés incurvés, ce qui sera une première dans les 9 ans d’histoire de la série X.







Affiche Honor X40

Le haut comporte un blaster IR à côté du micro antibruit alors que Honor positionne le smartphone comme l’appareil central de son écosystème multiplateforme. La conception du dos n’est pas non plus une surprise – la société s’en tient aux îlots circulaires de style Honor X9 et X30.









Honneur X40

Ce que nous trouvons troublant, c’est qu’il n’y a que deux caméras avec un flash LED et qu’elles sont toutes placées dans l’anneau extérieur. Cela signifie que le centre est réservé à un panneau indiquant “Caméra Matrix AI”, mais plus important encore, les configurations à double caméra deviennent de plus en plus étranges d’un point de vue esthétique.











Deux caméras sur Honor 6X, Honor 7X, Honor 8X

Nous nous souvenons de l’époque de Honor 6X et Honor 7X lorsque les tireurs principaux et de profondeur étaient côte à côte, mais aujourd’hui, les capteurs sont aux deux extrémités, réinventant toute la conception interne du smartphone pour le design.

