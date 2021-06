Le teaser ‘Haseen Dillruba’ est un tour de montagnes russes plein d’amour, de luxure, d’obsession, de tromperie | Nouvelles des gens

New Delhi : Les créateurs du prochain thriller mystérieux « Haseen Dillruba », ont publié lundi le teaser du film Netflix, emmenant le public dans une montagne russe pleine d’amour, de luxure, d’obsession, de tromperie et plus encore.

Taapsee a pris son compte Instagram et a partagé le teaser intrigant avec la légende, « Pyaar ke teen a sonné, khoon ke chheeto ke sung. #HaseenDilruba #TheUltimateKaunspiracy. »

Le teaser officiel de « Haseen Dillruba » présente Taapsee, ainsi que l’acteur Vikrant Massey dans les rôles principaux. Harshvardhan Rane jouera également un rôle de premier plan dans le film.

Le teaser d’une minute de « Haseen Dillruba » montre Taapsee et Vikrant en tant que couple marié, son lien avec Harshvardhan et comment les vies des trois s’entremêlent, menant finalement au meurtre de l’un d’entre eux. Il pointe vers l’histoire du film, qui est une intrigue explorant les trois nuances de l’amour – la luxure, l’obsession et la tromperie.

Le synopsis officiel du film se lit comme suit : « Une femme dont le cœur aspire à vivre comme les mots capturés dans un roman, se retrouve empêtrée dans le meurtre de son propre mari. Va-t-elle se perdre dans le chaos de son roman réel ou trouver son innocence ? »

Réalisé par Vinil Mathew, le film a été produit par Color Yellow Productions d’Aanand L Rai avec Eros International et Himanshu Sharma.

« Hassen Dillruba » aurait été filmé pendant la pandémie et devrait maintenant sortir en OTT le 2 juillet sur Netflix. Le directeur musical Amit Trivedi a composé les morceaux du film, qui devait sortir le 18 septembre de l’année dernière mais a été reporté en raison de la propagation de COVID-19.

En plus de « Haseen Dillruba », Taapsee a plusieurs films passionnants dans son chat, notamment les drames sportifs « Shabaash Mithu » et « Rashmi Rocket ». Elle a également « Looop Lapeta » et le thriller de science-fiction intitulé « Dobaaraa » réalisé par Anurag Kashyap en préparation.