Le teaser de Wakanda Forever brise Internet

Wakanda pour toujours !

Tout le monde est sous le choc de la bande-annonce profondément émouvante de la suite tant attendue “Black Panther: Wakanda Forever” qui rend hommage à Chadwick Boseman tout en présentant des visuels époustouflants qui ont brisé tout Internet.

“Ça va être dur à suivre [‘Black Panther’] mais nous essaierons », a déclaré Ryan Coogler dans un interview avec Variété au Comic Con.

« Ça fait cinq ans que je suis ici. Je me suis assis là et nous avons créé les premières images de “Black Panther 1”, et assis à côté de moi se trouvait notre T’Challa, feu le grand Chadwick Boseman… Je vous promets que je peux sentir sa main sur moi en ce moment.