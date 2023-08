Le teaser de Vaccine War : Vivek Agnihotri est salué par les internautes pour avoir toujours choisi des sujets percutants alors qu’il annonce la date de sortie

Vivek Agnihotri est de retour avec un énième sujet percutant après le succès retentissant de The Kashmir Files. Il y a quelques temps, le cinéaste annonçait la date de sortie de son prochain film, The Vaccine War, avec son teaser mettant en vedette Nana Patekar dans le rôle principal. Alors que Vivek Agnihotri a laissé tomber le teaser, les internautes et les fans le félicitent d’avoir apporté un sujet révélateur à la table. Vivek est devenu le réalisateur le plus titré avec The Kashmir Files, qui a créé une énorme collection au box-office et a également été qualifié de film de propagande par beaucoup. Et maintenant, nous nous demandons combien prendront ce sujet basé sur l’hystérie vaccinale qui s’est construite à l’époque du COVID et comment les gens ont été amenés à prendre ce vaccin sans être sûrs que cela les impactera positivement ou non. Mais ils croyaient au système et c’est ce qu’Agnihotri va montrer dans son film.

On prétend que Vivek Agnohitri rend hommage avec The Vaccine War à tous les dignitaires médicaux qui ont rendu cela possible. S’adressant à l’ANI, il aurait déclaré: « Lorsque The Kashmir Files a été reporté pendant le verrouillage de Covid, j’ai commencé à faire des recherches à ce sujet. Ensuite, nous avons commencé à faire des recherches avec les scientifiques de l’ICMR et du NIV qui ont rendu notre propre vaccin possible. Leur histoire de lutte et de sacrifice était écrasante et en faisant des recherches, nous avons compris comment ces scientifiques ont mené une guerre menée contre l’Inde non seulement par des agences étrangères, mais même par notre propre peuple. Pourtant, nous avons gagné contre les superpuissances en fabriquant le vaccin le plus rapide, le moins cher et le plus sûr. Je pensais que cette histoire devait être racontée ainsi que chaque Indien puisse être fier de son pays. »

L’Inde a été le seul pays à avoir fait du vaccin COVID-19 un énorme succès en le donnant à tous les ménages et en le rendant gratuit pour les personnes défavorisées.