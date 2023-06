Le teaser de Rocky aur Rani Kii Prem Kahaani sortira à cette date

Rocky aur Rani Kii Prem Kahaani a été écrit par Ishita Moitra et Shashank Khaitan.

Ranveer Singh et Alia Bhatt se sont réunis pour l’artiste romantique très attendu, Rocky aur Rani Kii Prem Kahaani. Les créateurs ont récemment dévoilé une nouvelle affiche pour le prochain drame de Bollywood. Utilisant sa poignée Instagram, Ranveer Singh a partagé la nouvelle affiche du film, ainsi que la légende : « Nous sommes sur le point d’entrer dans la saison de LOVE ! #RockyAurRaniKiiPremKahaani TEASER OUT TOMORROW ! Cliquez sur le lien dans la bio pour définir votre rappel maintenant ! Un film de Karan Johar à l’occasion de son 25e anniversaire, en salles le 28 juillet 2023. »

Alia Bhatt a également écrit « TEASER OUT TOMORROW ». Les co-stars de Gully Boy peuvent être vues en train de se jumeler en tenue rouge et d’afficher leurs sourires contagieux sur l’affiche. Le teaser de ‘Rocky aur Rani Kii Prem Kahaani’ sera dévoilé demain 20 juin. On suppose que Shah Rukh Khan dévoilera le teaser du film. La bande-annonce devrait sortir le mois prochain.

















À propos de Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Barré par Karan Johar, Rocky aur Rani Kii Prem Kahaani arrivera dans les salles de cinéma le 28 juillet. Karan Johar retrouvera le fauteuil du réalisateur après une longue interruption d’environ sept ans avec le film. Le cinéaste fêtera ses 25 ans dans l’industrie du divertissement.

Avec Ranveer Singh et Alia Bhatt, le drame mettra également en vedette les acteurs vétérans Dharmendra, Jaya Bachchan et Shabana Azmi dans des rôles clés. Produit par Dharma Productions en association avec Viacom18 Studios, Rocky aur Rani Kii Prem Kahaani a été écrit par Ishita Moitra et Shashank Khaitan.

Maintenant, en parlant de l’équipe technique du film, Pritam a fourni la musique du drame, tandis que Manush Nandan a travaillé sur la cinématographie du film. Kurup s’est occupé du montage du film.

Les autres projets d’Alia Bhatt

En plus de cela, Alia Bhatt est prête à faire ses débuts à Hollywood avec le prochain thriller d’action Heart of Stone aux côtés de Gal Gadot et Jamie Dornan. Le drame à suspense devrait être diffusé sur la plateforme OTT Netflix à partir du 11 août. Elle jouera également dans Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar avec Priyanka Chopra et Katrina Kaif.