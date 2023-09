Le teaser de Mission Raniganj devient viral et offre une merveille cinématographique

Gardant la tradition de soutenir le cinéma axé sur le contenu, le dernier-né de Pooja Entertainment Mission Raniganj : le sauvetage du Grand Bharat, le teaser est sorti et est devenu viral supersonique avec 40 millions de vues dans la journée suivant sa sortie, et toujours tendance sur YouTube et Twitter. Après Bell-Bottom et Cuttputlli, le film marque la troisième collaboration entre le géant de la production Pooja Ent et Akshay Kumar. Le film Mission Raniganj s’inspire d’un héros réel, feu Shri Jaswant Singh Gill, joué par Akshay Kumar. Il a joué un rôle essentiel dans le sauvetage des mineurs coincés dans une mine de charbon inondée à Raniganj en novembre 1989. Cette mission remarquable est documentée comme l’une des opérations de sauvetage les plus réussies au monde, contre toute attente.

Découvrez le teaser de Mission Raniganj

Le film n’est pas seulement un drame sur une opération de sauvetage, mais une histoire vraie et captivante sur la résilience humaine. Le teaser promet une aventure passionnante, pleine de suspense, de courage et de détermination pour surmonter des obstacles difficiles. Jackky Bhagnani et Deepshikha Deshmukh de Pooja Entertainment sont connus pour soutenir des intrigues orientées contenu qui offrent une expérience cinématographique merveilleuse au public. Le réalisateur Tinu Suresh Desai, lauréat d’un prix national, présente également Parineeti Chopra, Kumund Mishra, Rajesh Sharma, Pavan Malhotra, Ravi Kishan, Dibyendu Bhattacharya et Varun Badola.

Mission Raniganj est produit par l’équipe puissante de Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Ajay Kapoor, le film devrait sortir en salles le 6 octobre 2023.