Le teaser de mariage de Teresa Giudice fait ses débuts à BravoCon: vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Felipe Ramales / SplashNews.com

Alors que Les vraies femmes au foyer du New Jersey les fans devront attendre une semaine après la finale de la saison 13 pour voir toutes les images de de Teresa Giudice mariage d’été extravagant avec Luis RuelasBravoCon 2022 a publié un teaser exclusif des noces lors de la Jersey Dames et Leurs Hommes panel le jour 2 de l’événement, qui a eu lieu le samedi 15 octobre à New York. Bien sûr, la coiffure de mariage virale de Teresa fait la différence, mais la vidéo est remplie d’une opulence encore plus exagérée, comme on le voit ci-dessous !

Plus à propos Thérèse Giudice

Commençant par la mariée et le marié s’habillant pour leur grand jour, le clip suit Teresa et Luis posant pour des photos ressemblant à un milliard de dollars. La star de télé-réalité commence alors à marcher dans l’allée extrêmement longue avec son train élaboré, accompagné d’un message écrit en dentelle, qui, espérons-le, sera déchiffré lors de l’émission spéciale. De là, Teresa et Luis échangent leurs vœux et disent “oui” tandis que les larmes commencent à couler des invités, y compris les filles de Teresa Gia21, gabrielle18 ans, Milania16 et Audriana, 12 ans, qui ont servi de demoiselles d’honneur tout en servant des looks de tueur. De plus, il y a quelques aperçus de Jennifer Aydin, Dolores Catane et Marguerite Josephs!

Comme les fans le savent, Luis a proposé à Teresa lors d’une fabuleuse escapade en Grèce en octobre 2021. Leur romance naissante a été révélée deux mois après le divorce de Teresa avec son ex Joe Giudice a été finalisé en septembre 2020. Teresa et Joe, le père de ses quatre filles, se sont séparés en décembre 2019 après 20 ans de mariage.

Pendant ce temps, à BravoCon 2022, HollywoodLa Vie a eu la chance de rattraper Teresa pour obtenir sa réaction de longue date RHONJ rival caroline Manzô nous disant qu’elle a récemment refusé une autre invitation à revenir à la série Bravo après son départ en 2013. Lorsqu’on lui a demandé ce que Teresa pensait de la possibilité que Caroline revienne dans le casting, elle nous a simplement dit “Je souhaite [Caroline] bien.”

