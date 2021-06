Le teaser de la star de Taapsee Pannu-Vikrant Massey ‘Haseen Dillruba’ respire la luxure, l’obsession et la tromperie

Le teaser intrigant du dernier film de Tapsee Pannu, ‘Haseen Dillruba’ est sorti et il promet des performances puissantes par l’acteur et ses co-stars, Vikrant Massey et Harshvardhan Rane.

Selon le teaser, le thriller mystérieux offre action, suspense et romance avec les trois acteurs dans un avatar intense et jamais vu auparavant. Le film aurait été tourné au milieu de la pandémie et est maintenant prêt pour une sortie OTT sur Netflix le 2 juillet.

Le teaser montre au moins deux scènes d’explosions de bombes, de beaux endroits et un drame garanti, le tout enveloppé dans un mystère de meurtre. Le film vise à dépeindre l’amour sous trois teintes : la luxure, l’obsession et la tromperie.

S’adressant à son compte Instagram, Tapsee a partagé le teaser du film et a écrit en hindi : « Pyar ke teen a sonné, khoon ke chheeto ke a chanté. »

Les internautes ont été impressionnés par le petit aperçu qu’ils ont vu du film. « Ça a l’air génial. Je ne peux pas attendre », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté, « MERVEILLEMENT TUEUR…!!! »

Plus tôt dans la journée, l’affiche du film a été dévoilée et a suscité beaucoup d’intérêt. Partageant l’affiche, Tapsee a écrit : « Ek shama. Faites parwaane. Kya jal mitenge yeh deewaanein #HaseenDillruba #TheUltimateKaunspiracy.

« Haseen Dillruba » est réalisé par Vinil Mathew et écrit par Kanika Dhillon et l’histoire tourne autour d’une femme qui se retrouve impliquée dans le meurtre de son propre mari. Amit Trivedi a donné la musique de fond du film. Le film est produit par le cinéaste Aanand L Rai sous sa bannière Color Yellow Production en collaboration avec Eros International et Himanshu Sharma.