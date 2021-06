Le teaser de la saison 5 de ‘Money Heist’ recréé par des enfants kenyans obtient l’approbation du professeur

La série Netflix Money Heist sera bientôt de retour avec sa cinquième et dernière saison et les fans sont naturellement excités. Les créateurs du thriller policier ont récemment publié le teaser de la saison à venir. Maintenant, un groupe d’enfants talentueux du Kenya a recréé certaines de ses scènes. La parodie du teaser a été créée par la chaîne YouTube Children of Huruma Town, connue pour recréer des scènes de films et de séries télévisées populaires, en utilisant des accessoires simples de la vie quotidienne. Outre l’utilisation impeccable d’accessoires simples, le groupe d’enfants a également présenté une performance d’acteur impressionnante qui a conquis les cœurs sur Internet. La vidéo a certainement laissé une profonde impression sur tout le monde, y compris Alvaro Morte, qui joue le rôle du professeur dans Money Heist.

Morte a été tellement émerveillé par la récréation créative qu’il l’a partagée sur son histoire Instagram.

Le groupe d’enfants talentueux a utilisé des pistolets en bois et des survêtements rouges ainsi que des bottes en caoutchouc noires pour créer le look typique de l’équipe Money Heist. Ces enfants ont une fois de plus prouvé à quel point la conception de décors haut de gamme n’est pas nécessaire lorsqu’on a le talent sur lequel s’appuyer. La vidéo a été publiée mercredi et depuis lors, elle a recueilli plus de 235 000 vues sur Instagram. Le groupe de jeunes acteurs, danseurs et imitateurs a également partagé la vidéo des coulisses vendredi.

Pour recréer la scène où des éclats de débris explosent dans le teaser, un groupe d’enfants a été vu en train d’ajouter des effets spéciaux en arrière-plan. Les enfants ont jeté des morceaux de papier et de la craie blanche en poudre pour créer une impression de la séquence d’action élevée.

Money Heist a été diffusé pour la première fois sur Netflix en 2017. La série retrace l’histoire d’un groupe de huit personnes embauchées par le professeur pour réaliser l’un des plus grands braquages ​​de l’histoire. Depuis, la série a capturé une base de fans mondiale et les gens attendent chaque année une nouvelle saison. Le volume 1 de la saison 5 sera disponible en streaming sur Netflix en septembre.

