Le teaser de la saison 4 de Witcher donne un premier aperçu de Liam Hemsworth dans le rôle de Geralt

On sait depuis octobre 2022 que la saison 3 de Netflix Le sorceleur serait le dernier de l’acteur Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv et que Liam Hemsworth revêtirait la crinière argentée à l’avenir. Aujourd’hui, Netflix a publié la première bande-annonce de la saison 4, donnant aux fans un premier aperçu de Hemsworth dans le rôle.

Malheureusement, Hemsworth ne parle pas dans le bref clip, nous ne savons donc toujours pas comment sa voix de Geralt se compare à celle de Cavill (ou aux jeux, d’ailleurs). Mais il n’a certainement pas l’air déplacé en tant que loup blanc et, espérons-le, ne sera pas trop une distraction dans cette nouvelle saison.

La saison 4 est actuellement en production au Royaume-Uni et sera tournée consécutivement à la saison 5, qui sera également la finale de la série. Il n’a pas de date de sortie mais devrait être diffusé en 2025. Ces deux dernières saisons couvriront les trois livres restants de Witcher : Baptême du feu, La Tour de l’Hirondelle, et la dame du Lac. Le casting de retour comprend Anya Chalotra (Yennifer) et Freya Allan (Ciri).

Pour en savoir plus sur les jeux The Witcher, The Witcher 3: Wild Hunt a reçu cette semaine ses outils de mod PC officiels. Lisez tout a propos de ça ici.