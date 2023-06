Le teaser de Guntur Kaaram de Mahesh Babu bat CE record établi par Pushpa 2 d’Allu Arjun

Le premier aperçu de Guntur Kaaram par Mahesh Babu gagne Internet. Réalisé par Trivikram Srinivas, Guntur Kaaram marque la troisième collaboration du duo, après une interruption de 12 ans. Ils ont travaillé ensemble à Athadu et Khaleja. Le titre ainsi que le premier aperçu de Guntur Kaaram ont été dévoilés le jour de l’anniversaire de feu le père de Mahesh Babu, l’acteur Krishna. Considéré comme un artiste bourré d’action, le film a Pooja Hegde et Sree Leela comme principales dames.

Mahesh Babu bat le record de Pushpa 2

Selon la dernière mise à jour, Mahesh Babu a maintenant battu le record établi par Pushpa 2 d’Allu Arjun avec le premier aperçu de Guntur Kaaram. Le teaser de la suite la plus attendue d’Allu Arjun, Pushpa 2, a créé un record absolu en enregistrant plus de 20,45 millions de vues en 24 heures. Guntur Kaaram a battu le record en amassant plus de 21 millions de vues en 24 heures.

La maison de production cinématographique Telugu Haarika & Hassine Creations a révélé dans un tweet que Guntur Kaaram avait également établi un record absolu avec 25 millions de vues en temps réel en seulement 24 heures. Parallèlement à la vidéo d’aperçu, ils ont écrit : « Record de tous les temps. ?? ???????+ Vues en temps réel en seulement 24 heures. La GRÈVE DE MASSE hautement inflammable de #GunturKaaram a créé un BLAST. »

??? ???? ?????? ? ?? ???????+ Vues en temps réel en seulement ?? heures ? Le MASS STRIKE hautement inflammable de #GunturKaaram ? créé un BLAST ?? ????????? # ? https://t.co/HxmnoVf4jG#SSMB28MassStrike Super ? @urstrulyMahesh #Trivikram pic.twitter.com/RVt7ZkrU9L Créations Haarika & Hassine (@haarikahassine) 1 juin 2023

Avec le teaser de Guntur Kaaram créant des disques, on ne peut qu’imaginer l’impact que le film aurait. Guntur Kaaram devrait sortir l’année prochaine le 13 janvier en tant que cadeau de Makar Sankranti au public.

Regardez le teaser de Guntur Kaaram :

Découvrez l’affiche du film ici :

Guntur Kaaram aurait également conclu un accord OTT lucratif, mais les détails sont encore flous sur ce front.