Le teaser de Filhaal 2 d’Akshay Kumar et Nupur Sanon – Mohabbat – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi : Khiladi Akshay Kumar a partagé le teaser officiel de Filhaal 2 – Mohabbat sur son compte Instagram et a également révélé la date de sortie de la chanson mettant en scène Nupur Sanon. Le morceau sortira le 6 juillet.

Partageant le teaser sur son Instagram, Akshay a écrit, « Filhaal se Mohabbat karne ka samay kareeb aa raha hai… Filhaal 2 – Mohabbat Song sortira le 6 juillet jusque-là, profitez du teaser.

Pour Filhaal 2 – Mohabbat, Akshay retrouve la sœur de Kriti Sanon, Nupur, qui a fait ses débuts à l’écran avec la chanson originale « Filhaal ». Le morceau est chanté par B Praak, qui a également chanté la version précédente.

Récemment, après avoir sorti le premier look de la chanson, le duo a également sorti le deuxième look de la chanson et est apprécié de tous. Filhaal est devenu un succès instantané parmi les fans et a attiré environ 1 milliard de téléspectateurs sur YouTube après sa sortie en 2019.

Alors qu’est-ce que tu attends? Découvrez le teaser MAINTENANT !