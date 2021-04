Nous avons notre premier aperçu du futur Zenfone 8 d’Asus et il semble que l’appareil sautera la caméra rabattable de ses prédécesseurs. La courte vidéo teaser publiée sur le Twitter officiel de la marque présente un écran avec une découpe perforée dans le coin supérieur gauche. Les cadres supérieur et inférieur semblent symétriques et le teaser suggère un taux de rafraîchissement élevé.

Sur la base des fuites passées, nous nous attendons à ce qu’Asus apporte plus d’un modèle Zenfone 8, ce qui laisse toujours la possibilité d’un appareil photo flip. Nous attendons également une offre phare compacte cette année qui a été taquinée dans l’invitation officielle à l’événement.

Teaser de l’écran du Zenfone 8

Nous nous attendons à ce que la série Zenfone 8 propose des écrans Snapdragon 888 de Qualcomm ainsi que des écrans AMOLED 120 Hz. L’événement de lancement est prévu pour le 12 mai, ce qui laisse plus de deux semaines de temps pour des teasers supplémentaires et des fuites.