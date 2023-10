Une manifestation bruyante mais pacifique d’étudiants a eu lieu jeudi dans une école secondaire de Scarborough, alors que l’Association des étudiants musulmans organisait un rassemblement pro-palestinien à midi au Cedarbrae Collegiate Institute.

Les élèves d’autres écoles secondaires de Toronto ont été encouragés à participer à un débrayage en quatrième période entre 14 h et 15 h.

Il s’agissait notamment du Woburn Collegiate Institute, du David and Mary Thomson Collegiate Institute, de l’Agincourt Collegiate Institute, de la RH King Academy, du Dr. Norman Bethune Collegiate Institute, du Sir Oliver Mowat Collegiate Institute et de l’Etobicoke Collegiate Institute.

Le Toronto District School Board (TDSB) a publié une longue déclaration sur les rassemblements, affirmant que les responsables des écoles étaient au courant des manifestations de l’après-midi.

“Le TDSB n’est pas impliqué dans l’organisation de ces débrayages, et nous ne sommes pas non plus en mesure de les autoriser ou de les empêcher”, a écrit le porte-parole du TDSB, Ryan Bird.

« Même si nous reconnaissons que les étudiants veulent s’exprimer individuellement et collectivement, il est essentiel qu’ils le fassent de manière constructive, respectueuse et responsable. Il est conseillé à tous les étudiants participants d’organiser des débrayages/manifestations hors de l’enceinte de l’école.

Bird a ajouté que lors des débrayages, l’administration et le personnel de l’école, ainsi que les policiers de Toronto, seraient à l’extérieur pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées.

« Les élèves absents seront marqués absents. Nous nous engageons à fournir un environnement d’apprentissage sûr, inclusif et favorable », a poursuivi Bird.

«Nous reconnaissons que les étudiants qui ne participent pas au débrayage peuvent être touchés et le personnel soutiendra et prendra contact avec ces étudiants et leur fournira un soutien supplémentaire si nécessaire.»