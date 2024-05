Le TDAH touche 1 enfant sur 9 aux États-Unis, révèle un nouveau rapport : « Honte et stigmatisation »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Les diagnostics de TDAH continuent d’augmenter chez les jeunes américains, touchant un enfant américain sur neuf.

Environ 11,4 % des enfants américains (7,1 millions) ont reçu un Diagnostic du TDAH à un moment donné, et 10,5 % (6,5 millions) souffrent actuellement de cette maladie, selon une étude des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les chercheurs ont analysé les données de l’Enquête nationale 2022 sur la santé des enfants (NSCH), qui a mesuré la prévalence des diagnostics de trouble de déficit de l’attention/hyperactivité chez les enfants âgés de 3 à 17 ans.

{{#rendered}} {{/rendered}}

LA SANTÉ MENTALE PEUT ÊTRE PIRE CHEZ LES ADOS DES FAMILLES NOMBREUSES, SUGGÈRE UNE ÉTUDE : « MOINS DE RESSOURCES »

L’étude a été publiée dans le Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology le 22 mai.

« Le TDAH pédiatrique reste un problème en cours et en expansion préoccupation de santé publique car environ un million d’enfants de plus ont reçu un diagnostic de TDAH en 2022 par rapport à 2016″, ont écrit les chercheurs.

{{#rendered}} {{/rendered}}

Parmi les enfants qui souffrent actuellement de ce trouble, plus de 58 % souffrent de TDAH modéré ou sévère, et près de 78 % souffrent d’au moins un autre trouble, selon l’étude.

Environ la moitié des enfants prennent une forme de médicament pour leur TDAH et près de 45 % ont reçu un traitement comportemental au cours de l’année écoulée.

TDAH CHEZ LES HOMMES ET LES FEMMES : CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR LES DIFFÉRENCES DE SYMPTÔMES ET DE TRAITEMENTS

{{#rendered}} {{/rendered}}

Un peu plus de 30 % n’avaient reçu aucun traitement pour le TDAH, selon l’étude.

« La prévalence du TDAH diagnostiqué varie selon des facteurs sociodémographiques », ont écrit les chercheurs.

« Cela est plus fréquent chez les garçons, les enfants vivant dans des ménages à faible revenu, les enfants bénéficiant d’une assurance maladie publique et les enfants vivant dans les zones rurales. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Pourquoi la montée du TDAH ?

Le Dr Tasha M. Brown, psychologue pour enfants à New York et propriétaire et fondatrice de TMB Psych Services, a déclaré que les résultats ne l’avaient pas surprise.

« Il y a tellement plus de conversations autour santé mentale et à quoi ressemblent les symptômes du TDAH », a déclaré Brown, qui n’a pas participé à l’étude, à Fox News Digital.

« En conséquence, je pense que les parents et les tuteurs sont plus conscients de ce qu’il faut rechercher et qu’ils se tournent vers les prestataires pour obtenir des réponses et un diagnostic le plus tôt possible. »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Il existe également de nombreux autres facteurs affectant santé mentale des enfants a déclaré Brown – « en particulier face à l’impact de la pandémie sur la scolarité, les activités et les amitiés… En conséquence, nous voyons de plus en plus d’enfants présentant de l’hyperactivité, de l’attention et de l’impulsivité. »

NAVIGUER EN 2024 AVEC DES STRATÉGIES ADAPTÉES À CEUX SOUFFRANT D’ANXIÉTÉ, DE DÉPRESSION, DE TDAH

Lisa Sheinhouse, directrice des programmes communautaires au Ohel Children’s Home and Family Services à New York, a convenu qu’il y avait davantage de sensibilisation et d’éducation sur les troubles neurodivergents comme le TDAH et l’autisme.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Notre société a appris à abandonner la honte et la stigmatisation entourant ces diagnostics, ce qui a permis aux parents de s’informer davantage et de demander de l’aide », a déclaré Sheinhouse, qui n’a pas non plus participé à l’étude, à Fox News Digital.

Que peuvent faire les parents et les familles ?

Pour les parents qui ont des enfants atteints de TDAH, il est important de réfléchir à la manière dont les symptômes du TDAH de leur enfant affectent leur fonctionnement global, a déclaré Brown.

« Pour de nombreux enfants, les symptômes d’impulsivité, d’inattention et/ou d’hyperactivité ont un impact significatif sur leur fonctionnement en milieu scolaire », a-t-elle souligné.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Par conséquent, je conseille aux parents de vérifier auprès des enseignants pour s’assurer que leur enfant bénéficie des aménagements appropriés en classe. »

Les parents devraient également se concentrer sur la création et le maintien d’une structure à la maison et sur le soutien des routines continues pour un enfant atteint de TDAH, a ajouté Sheinhouse.

« Le TDAH pédiatrique reste un problème de santé publique actuel et croissant. »

« C’est important car un enfant atteint de TDAH peut être déclenché par un changement soudain de ses plans, surtout sans explication », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Vous pouvez enseigner à votre enfant des compétences fonctionnelles exécutives telles que la gestion du temps et lui fournir des outils (comme des applications) pour l’aider à se souvenir des choses, à rester à l’heure et à se sentir indépendant. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER SANTÉ

Les médicaments ne sont pas toujours nécessaires et ne devraient pas être la première solution, selon Sheinhouse.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Cependant, ne dites jamais jamais, car c’est parfois quelque chose à considérer pour permettre à votre enfant de mieux fonctionner. Les médicaments sont un autre outil de la boîte à outils et devraient être une décision personnelle basée sur l’enfant. »

Alors que gestion des médicaments peut changer la donne pour certains enfants atteints de TDAH, a noté Brown, cela peut être une « décision difficile » pour les parents.

« Nous savons que la recherche montre clairement que la gestion des médicaments, associée à un traitement de santé mentale, est la plus efficace », a-t-elle déclaré.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Je conseille aux parents de parler avec un psychiatre qui se spécialise dans le travail avec les enfants et les adolescents sur leurs options de gestion des médicaments.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans l’ensemble, a déclaré Brown, une intervention précoce est essentielle pour aider les enfants à s’épanouir.

{{#rendered}} {{/rendered}}

« Si les parents pensent que leur enfant souffre de difficultés d’attention, il est crucial qu’ils demandent de l’aide », a-t-elle déclaré.

Fox News Digital a contacté les auteurs de l’étude pour leur demander des commentaires supplémentaires.