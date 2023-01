Le TDAH lié à des taux plus élevés d’anxiété et de dépression

JEUDI 19 janvier 2023 (HealthDay News) — Le trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité (TDAH) peut être un prédicteur encore plus important de la dépression et de l’anxiété à l’âge adulte que l’autisme, selon une nouvelle étude – mettant en évidence le côté santé mentale de la désordre.

On sait que les enfants et les adultes atteints de TDAH ont souvent des conditions coexistantes, notamment la dépression et l’anxiété. La recherche suggère qu’environ 14% des enfants atteints de TDAH souffrent de dépression, tandis que jusqu’à 30% souffrent d’un trouble anxieux, selon le Centre national de ressources sur le TDAH.

Les adultes atteints de TDAH, quant à eux, sont encore plus durement touchés – chacune de ces conditions affectant jusqu’à la moitié.

La nouvelle étude, selon les chercheurs, ajoute à ce que l’on sait en montrant que le TDAH est encore plus fortement lié à l’anxiété et à la dépression que les “traits autistiques”. L’autisme, qui altère la communication et les compétences sociales, est lui-même lié à des taux supérieurs à la normale de ces problèmes de santé mentale.

Les résultats mettent en lumière la composante santé mentale du TDAH, selon Richard Gallagher, professeur agrégé de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à NYU Langone Health à New York, qui a examiné les résultats.