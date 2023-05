Le TDAH et l’estime de soi de votre enfant

Le fils de Devon P. avait environ 5 ans lorsqu’il a découvert qu’il souffrait d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) en 2018. Alors qu’il était à l’école maternelle, Devon dit qu’il a montré de nombreux symptômes caractéristiques du TDAH, comme une énergie sans fin, l’hyperactivité, l’inattention et l’impulsivité. Il avait aussi du mal à apprendre. Mais ce qui a le plus attiré l’attention de Devon, c’est quand cela a nui à l’estime de soi de son jeune fils. « Il avait du mal à se faire des amis. Il disait des choses comme : ‘Qu’est-ce qui ne va pas avec moi ?’ ‘Pourquoi suis-je toujours envoyé chez le conseiller tout le temps?’ ou « Je veux juste être en classe avec mes amis » », a déclaré la native du Texas et assistante sociale qui voulait n’utiliser que sa dernière initiale pour protéger l’identité de son fils.

Le TDAH peut rendre la concentration difficile. Donc, si votre enfant a le TDAH, il est plus susceptible d’avoir de mauvaises notes, des détentions et des suspensions. Ils peuvent également avoir de mauvaises compétences sociales et être rejetés par leurs pairs.

Les parents, amis et autres figures d’autorité comme les enseignants et les soignants peuvent perdre patience, être frustrés par eux et essayer de critiquer et de « corriger » leur comportement. « Il y a beaucoup de commentaires négatifs provenant de toutes ces directions différentes, et ils intériorisent cela et commencent à se sentir vraiment mal dans leur peau », explique Andrea Chronis-Tuscano, PhD, professeur de psychologie et directeur du programme TDAH de l’Université du Maryland. Plusieurs études montrent qu’à mesure que les enfants atteints de TDAH deviennent adultes, leur estime de soi a tendance à baisser avec le temps en raison des critiques croissantes et des expériences de vie difficiles. Dans les cas graves, dit Chronis-Tuscano, une faible estime de soi peut rendre la dépression et le suicide plus probables. Mais il y a des choses que vous pouvez faire pour intervenir tôt et aider à renforcer l’estime de soi de votre enfant.