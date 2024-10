Le TDAH est son « super pouvoir » – les experts énumèrent ses avantages

C’est chaud.

Paris Hilton dit que son TDAH est son « super pouvoir » – et les experts disent qu’il y en a des surprenants avantages.

La star aux multiples traits d’union a parlé à plusieurs reprises de son diagnostic dans des interviews et même dans les paroles de chansons, mais a récemment déclaré Ligne Santé que le fait d’avoir un TDAH, ou un trouble de déficit de l’attention/hyperactivité, l’aide à « voir les choses sous un angle que d’autres personnes ne pourraient pas voir ».

« Le TDAH me donne de la créativité, de la résilience et la capacité de sortir des sentiers battus – des qualités que je considère comme mes plus grandes forces », a-t-elle déclaré, attribuant au diagnostic le mérite d’être la force motrice d’une grande partie de son « succès ».

La chanteuse, femme d’affaires, personnalité et DJ a déclaré à Healthline que le TDAH n’entrave pas son « potentiel » – au lieu de cela, « il ouvre de nouvelles possibilités ». Images du GC

Elle a ajouté : « Le TDAH est mon super pouvoir, et je ne crois pas qu’il limite votre potentiel ; cela ouvre de nouvelles possibilités.

Hilton, 43 ans, a déclaré vouloir dissiper les mythes et les idées fausses autour du TDAH, comme la croyance selon laquelle les personnes qui en souffrent sont « distraites ou incapables de se concentrer », ce qui, selon elle, est fausse.

« Le TDAH ne consiste pas à être paresseux ou démotivé ; en fait, nous pouvons être incroyablement motivés et productifs lorsque quelque chose nous intéresse », a-t-elle déclaré.

«Souvent, les gens ne réalisent pas combien d’efforts il faut pour gérer le bruit mental et l’énergie constants qui accompagnent le TDAH. C’est parfois épuisant, mais cela ne veut pas dire que nous sommes moins capables.

En fait, avoir le TDAH peut en fait être bénéfique, selon Healthline. Ce trouble amène souvent les gens à être plus énergiques, spontanés, hyperconcentrés et créatifs.

Ils ont souvent « des quantités infinies d’énergie » qu’ils peuvent « canaliser vers le succès » et sont « la vie de la fête » et « plus ouverts et disposés à essayer de nouvelles choses ».

Les personnes atteintes de TDAH sont également plus susceptibles d’avoir « une perspective différente sur la vie » qui peut en faire des « penseurs inventifs », et elles peuvent devenir si hyper concentrées sur les tâches qu’elles ont la capacité de « y travailler jusqu’à la fin sans perdre leur concentration ».

Les personnes atteintes de TDAH ont souvent des niveaux d’énergie élevés et sont plus créatives et inventives, selon Healthline. Getty Images

« Changer le discours – pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu l’impression que leurs différences étaient un désavantage », a-t-elle déclaré. Getty Images pour Alice + Olivia

Des recherches antérieures ont également montré que, lorsqu’on leur présentait une récompense ou une compétition, les personnes atteintes de TDAH obtenaient de meilleurs résultats que celles qui n’en souffraient pas.

Pour gérer sa propre liste de tâches, Hilton a déclaré qu’elle « divise les tâches en étapes plus petites et gérables afin de ne pas avoir l’impression de tout gérer en même temps ». Elle donne également la priorité à sa routine de soins personnels et affirme que « tout transformer en audio » l’aide à se concentrer sans se sentir dépassée.

« M’entourer d’une équipe solidaire qui comprend comment je travaille a également été d’une grande aide », a-t-elle poursuivi. « Je crois sincèrement qu’il est tout aussi important que la personne vivant avec le TDAH et son entourage s’instruisent. »

La raison pour laquelle elle partage son histoire de vie avec le TDAH est de mettre fin à la « stigmatisation » entourant le diagnostic, affirmant qu’elle « a réalisé à quel point il est important pour les gens de savoir qu’ils ne sont pas seuls ».

« Changer le récit, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà eu l’impression que leurs différences étaient un désavantage », a-t-elle déclaré, faisant référence à une chanson sur son trouble sur son nouvel album.

« « TDAH » est ma façon de dire qu’il n’y a rien de mal à être différent, et en fait, ce sont ces différences qui peuvent vous rendre imparable. »