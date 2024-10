Le TDAH chez l’adulte est courant. Le traiter peut nécessiter de nouvelles façons de penser

On pensait autrefois qu’il s’agissait d’un diagnostic destiné aux garçons anxieux d’âge scolaire. Ou, selon l’avis d’un médecin de 1902, un « défaut anormal de contrôle moral » Mais ces dernières années ont amené la question du TDAH chez l’adulte au grand public, en grande partie grâce aux discussions sur les plateformes de médias sociaux et à la prise de conscience croissante de la façon dont la maladie se présente différemment. Rapport d’octobre des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis apporte des précisions en révélant qu’environ la moitié des 15,5 millions d’adultes américains atteints de TDAH ont reçu leur diagnostic à l’âge adulte.

Parmi ces adultes, environ la moitié ont utilisé les services de télémédecine pour gérer le TDAH et 71,5 % de ceux qui prennent des stimulants comme Adderall pour gérer leurs symptômes ont eu des difficultés à remplir leur ordonnance. Les résultats des conclusions du CDC étaient basés sur une enquête représentative à l’échelle nationale menée à la fin de l’année dernière et promeuvent la façon dont la recherche sur le TDAH et la télésanté peuvent aider au « développement de lignes directrices en matière de soins cliniques et à la prise de décision réglementaire concernant les pénuries de médicaments et la télésanté pour le TDAH ».

Le TDAH, ou trouble déficitaire de l’attention/hyperactivité, est actuellement considéré comme un trouble neurodéveloppementalce qui signifie qu’il est classé en fonction des différences dans le développement du cerveau qui peuvent affecter la façon dont l’esprit fonctionne – des choses comme la façon dont vous apprenez, dont vous socialisez et plus encore. Afin d’obtenir un diagnostic, vous devez avoir signalé certains symptômes d’inattention chronique ou d’hyperactivité avant l’âge de 12 ans. Cependant, la prise de conscience croissante du TDAH a mis en lumière la façon dont il peut affecter différemment les adultes et potentiellement la façon dont les demandes modernes de notre attention brouillent les limites des symptômes de qualité clinique. doivent être gérés avec des médicaments et ce qui peut être considéré comme des réactions normales à un environnement qui rivalise à chaque seconde pour attirer notre attention.

Qu’est-ce qui a changé en termes de diagnostics de TDAH ?

En 2023, sur la base de l’échantillon récent du CDC, environ la moitié des adultes atteints de TDAH ont déclaré avoir reçu un diagnostic à l’âge adulte, ce qui reflète un tendance à la hausse de la prévalence du TDAH que a commencé à augmenter considérablement dans les années 1990.

Un autre grand changement dans la gestion du TDAH est la télémédecine et l’assouplissement des règles sur la façon dont les stimulants – y compris des noms comme Adderall, Ritalin et plus encore, les médicaments les plus couramment utilisés pour traiter le TDAH – peuvent être prescrits. « Stimulant » est une vaste catégorie de médicaments et décrit tout ce qui peut accélérer votre système nerveux ; il comprend différentes substances – de la caféine contenue dans votre café à la méthamphétamine que certaines personnes fabriquent illégalement, sont des stimulants. Mais pour le TDAH, les médicaments contrôlés (et surtout testés pour leur sécurité) agissent principalement en augmentant niveaux de dopamine et de noradrénaline dans le cerveau. Les stimulants du TDAH sont contrôlés plus strictement par le gouvernement que les autres drogues, car ils présentent un potentiel de dépendance plus élevé et, dans certains cas, d’abus.

Pendant la pandémie, lorsque les prestataires ne pouvaient pas rencontrer les patients en personne, les règles assouplies de la Drug Enforcement Agency des États-Unis concernant les substances contrôlées comme les médicaments contre le TDAH ont « changé la donne » et ont permis de traiter davantage de patients, selon le Dr Vinay Saranga, psychiatre et fondateur du North Carolina Institute of Advanced NeuroHealth.

« Le problème est apparu pendant la pandémie, lorsque toutes ces nouvelles startups de télésanté ont surgi et que les ordonnances d’Adderall ont été distribuées comme des bonbons », a écrit Saranga dans un e-mail.

Le ministère américain de la Justice, par exemple, a allégué que la société de télémédecine centrée sur le TDAH Done profite de l’Adderall et d’autres prescriptions de stimulants grâce à un modèle basé sur un abonnement qui peut inciter les prestataires à rédiger des prescriptions qui peuvent ne pas répondre aux critères médicaux et que la société a utilisé une « publicité trompeuse ». Deux dirigeants de Done ont été arrêtés en juin. Done n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les règles actuellement assouplies de la DEA, autorisant davantage de prestataires à traiter et à prescrire des médicaments contrôlés par télémédecine, devraient expirer en décembre, même si elles pourraient être prolongé une troisième fois.

Est-ce du TDAH ou du burn-out ? Les symptômes qui se chevauchent créent des problèmes de diagnostic

L’idée de « burn-out » signifie souvent que vous êtes fatigué, dépassé ou généralement insatisfait de votre routine, de votre structure ou de vos activités actuelles. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un terme médical strict, il est devenu suffisamment courant dans la vie moderne pour que agences de santé comme le CDC l’utilisent pour décrire les niveaux de stress intenses sur le lieu de travail.

Mais selon Saranga, les symptômes de l’épuisement professionnel sont similaires à ceux du TDAH – il a cité des signes comme le fait de se sentir démotivé, d’être facilement distrait et de ne pas prêter attention aux détails – ce qui rend « difficile de faire la distinction entre les deux ».

« Je crois que l’une des raisons pour lesquelles nous avons constaté un afflux de cas de TDAH chez les adultes ces dernières années est due au fait qu’un plus grand nombre d’adultes souffrent d’épuisement professionnel que de TDAH réel », a déclaré Saranga.

Alors, le TDAH est-il surdiagnostiqué ou sous-diagnostiqué ? Certaines informations suggèrent que le TDAH est sous-diagnostiqué ou manqué, en particulier dans certains groupes comme Enfants afro-américains et Latinx et femmes. La réponse pourrait être « un peu des deux », selon le Dr Alex Mageno, psychiatre chez Meadowbrook Counselling et directeur médical de Whole Mind.

« Beaucoup de choses différentes peuvent avoir un impact sur les réseaux d’attention et de fonctions exécutives dans le cerveau », a expliqué Mageno, ajoutant que l’apnée du sommeil, la dépression et le trouble de stress post-traumatique peuvent également se manifester par des symptômes de type TDAH. Le « plus grand souci » avec le diagnostic du TDAH par télémédecine est que cette nuance risque davantage de passer inaperçue, a déclaré Mageno.

Ce que signifie être « neurodiversifié » dans le monde d’aujourd’hui

Parallèlement à la prise de conscience croissante du TDAH, il y a de plus en plus de discussions sur la « neurodiversité », qui – cliniquement parlant – décrit les personnes atteintes de troubles du spectre autistique, de TDAH et même d’autres conditions comme le syndrome de Gilles de la Tourette et la dyslexie, selon Saranga. Il a également pris de la vitesse et a acquis son propre nom sur les réseaux sociaux, mais le concept de neurodiversité vs neurotypique a été inventé à l’origine pour prouver que le cerveau de personne est tout à fait « normal », pour ainsi dire, et il existe un large éventail de compétences et de déficits chez chaque personne.

Il est important de noter que les compétences de certaines personnes peuvent être mieux adaptées que d’autres à la culture moderne, en particulier au travail moderne et à la culture centrée sur le bureau.

« Le TDAH et la plupart des problèmes psychiatriques sont probablement présents sur un spectre – ce n’est pas une question de type » on ou off « », a déclaré Mageno. Certaines personnes situées à l’extrémité inférieure du spectre du TDAH n’ont peut-être pas brandi de drapeau à l’école ou dans un autre environnement, par exemple, mais « placez-les dans notre économie de l’attention actuelle où il y a des tonnes d’entreprises et de voix différentes – peu importe qui – qui tentent de attirer notre attention », et c’est une autre histoire, a-t-il expliqué.

« Vous divisez cela par 100, et maintenant, quelqu’un qui n’a peut-être eu aucun problème peut commencer à présenter des problèmes parce qu’une grande partie de son attention est détournée. »