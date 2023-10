Le TD d’embrayage de McGrath et le jeu au sol mènent Marquette devant St. Bede – Shaw Local

OTTAWA – Au fil des matchs dans la boue et sous la bruine constante au stade Gould, la confrontation de vendredi soir dans la Conférence des Prairies de Chicago entre les rivaux Marquette et St. Bede s’est soldée par une marge des plus étroites.

Mais c’était suffisant pour les croisés.

Après qu’un turnover de MA ait aidé les Bruins à égaliser le score à 7-7 sur une course de deux verges de Max Bray au deuxième quart, Pete McGrath du Cru a stoppé cet énorme élan dans son élan, sur un balayage vers la gauche, tournant un corner. et sur la pointe des pieds le long de la ligne de touche sur cinq bons mètres avant de terminer un gros touché de 73 verges.

Ce score, ainsi qu’un jeu au sol écrasant, ont permis à Marquette de prendre un avantage de 20 points en seconde période avant de retenir St. Bede pour une victoire 34-20.

Les membres de l’équipe de football de Marquette célèbrent après avoir battu St. Bede 34-20 le vendredi 13 octobre 2023 au stade Gould. (Scott Anderson)

McGrath a terminé avec neuf courses pour 141 verges et ce score, tandis que Jacob Smith en a ajouté 23 pour 92 verges et un touché, Payton Gutierrez a réussi 11 essais pour 65 et Grant Dose s’est précipité sept fois pour 57 verges et deux touchés alors que le Cru en roulait 362. verges au sol sur 54 courses.

Les hôtes avaient besoin de tout le monde pour contrecarrer Bray, qui a réussi 18 passes sur 30 pour 279 verges et deux frappes marquantes, cette dernière au quatrième quart pour ramener les visiteurs à un score. Au total, le quart-arrière senior a totalisé 322 verges offensives, soit une de plus que les 321 verges de l’équipe, pertes comprises.

Mais le deuxième touché de Dose – une rafale de 28 verges – a permis à Marquette de passer à 6-2, 5-1 en championnat, avant la finale de la saison régulière à Dwight. St. Bede tombe à 5-3, 4-2 avec seulement le leader invaincu de la conférence Seneca.

« Nous sommes une équipe qui court et ce soir, nous avons disputé un bon et dur match hors plaquage et à l’extérieur », a déclaré l’entraîneur de Marquette, Tom Jobst. « Bray est un très bon passeur et même si nous avons réalisé quelques jeux, nous avons eu quelques problèmes avec ça ce soir. Nous pensions que s’il voulait nous battre, il devrait le faire en lançant le ballon. Il peut vous tuer en courant, mais nous avons fait du bon travail.

« C’est juste agréable de gagner lors de la semaine 8, dans un match que nous devions gagner. Il se trouve que c’était Saint-Bède, mais je suis fier de la façon dont nous avons traité Sénèque et Saint-Bède consécutivement. C’est tout un test et les enfants se sont levés les deux semaines.

Comme lors de la défaite 28-6 de la semaine dernière contre les Irlandais, MA a marqué le premier score, une explosion de quatre verges par Dose et le PAT de Sam Mitre clôturant un entraînement de 12 jeux et 69 verges.

Charlie Mullen a mis fin à la menace SBA qui a suivi avec une interception sur la ligne de but, mais les visiteurs ont profité d’un échappé de Cru récupéré au MA 30. Bray l’a frappé et le coup de pied de Ryan Solimon a égalisé à 7-7.

C’est à ce moment-là que McGrath est intervenu en grand, contournant la ligne de touche pour le score crucial sur longue distance et un avantage de 14-7,

« Je ne savais vraiment pas à quel point j’étais proche de la ligne de touche. J’ai juste vu Sam (Mitre) devant moi, j’ai vu un petit trou à côté de lui et je suis parti », a déclaré McGrath. « Nous avons couru avec un avantage ce soir, c’était un rival, et ce soir nous avons fait un excellent travail en le faisant. »

Le Cru a ajouté une passe de sept verges d’Anthony Couch à Mullen pour une avance de 20-7 à la mi-temps, puis a utilisé le verge d’un mètre de Smith pour porter le score à 27-7 avec 4:54 à jouer en troisième.

Mais Bray n’y est pas allé tranquillement et lors du premier jeu des Bruins de la quatrième période, Alex Ankiewicz a marqué pour un score de 64 verges. Après qu’un coup de pied en jeu ait été récupéré par William Sramek, Bray a trouvé Carson Riva pour un touché de 12 verges pour réduire le déficit à 27-20 avec 6:55 à jouer.

Dans la nuit, Halden Hueneburg a réussi sept passes de Bray pour 66 verges et Entrican quatre pour 60.

Les Crusaders ont récupéré le prochain coup de pied en jeu, menant au but décisif de Dose.

« Nous avons eu nos chances. Nous avons tout simplement commis trop d’erreurs, purement et simplement. Nous avons été modestes dans les grands moments », a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice, ancien de Marquette, vedette du football et ancien entraîneur-chef. « Max a été plutôt bon dans le jeu de passes ce soir, mais nous n’avons pas très bien joué devant, des deux côtés du football ce soir.

« Nous nous attendions exactement à ce que nous avons obtenu. On savait ce qu’ils allaient faire, on a eu nos occasions, on a fait trop d’erreurs, on n’a pas assez bien joué. C’est si simple. Donnez du crédit à Marquette.