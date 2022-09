WOODSTOCK – Les huit dernières minutes et plus du match d’ouverture de la division blanche de la rivière Kishwaukee / Interstate 8 de vendredi entre La Salle-Pérou et Woodstock North ont fourni des tonnes de drame.

Mais c’est le touché de 7 verges du porteur de ballon senior des Cavaliers Antionio Rodriguez avec 33 secondes à jouer dans le match qui a fini par faire la différence.

C’était son deuxième TD de la nuit, propulsant LP vers une victoire spectaculaire sur la route 21-13 – une victoire dans laquelle le Thunder a aidé les Cavaliers dans la dernière ligne droite via des erreurs coûteuses.

Juste une minute avant le score gagnant, le Thunder a raté un botté de dégagement à son propre 23, préparant le dernier entraînement de LP, qui a brisé une égalité 13-13.

Le Thunder a même eu une chance de prendre les devants avec 2:48 à faire grâce à la course de 3 verges de Kaden Combs.

Mais le point supplémentaire est allé large à gauche.

Les Cavaliers (2-1, 1-0 KR/I8 White) ont profité apparemment de toutes les occasions qu’ils avaient dans la dernière ligne droite.

“Nous avons vraiment vidé cette victoire”, a déclaré Rodriguez. “Et nous avons eu la chance d’être mis en place avec une bonne position sur le terrain à la fin.”

Une autre énorme opportunité s’est présentée plus tôt dans le quatrième.

Avec 8:35 restants et le match à égalité 7-7, les Cavaliers ont choisi de se lancer sur le quatrième et le but du Thunder 5.

Le jeu a été conçu pour être une passe de déploiement vers la droite par le quart-arrière des Cavaliers Brendan Boudreau.

“Je voulais lancer, mais leur sécurité se rapprochait trop près de ma cible”, a déclaré Boudreau.

Au lieu de cela, il a rentré le ballon, a couru, puis a plongé vers le pylône droit dans une tentative désespérée de marquer.

Les bras tendus de Boudreau ont à peine franchi la ligne de but une fraction de seconde avant que ses genoux ne touchent le sol, donnant à LP un avantage de 13-7.

“Juste un formidable athlétisme de Brendan sur ce jeu”, a déclaré l’entraîneur du LP Jose Medina. “Le jeu est tombé en panne et il a fait quelque chose de grand.”

La défense du Thunder a été exceptionnelle jusque tard dans le match. Il n’a permis que deux gains de plus de 10 verges jusqu’aux neuf dernières minutes.

North (1-2, 1-1) a également simulé un botté de dégagement sur le quatrième essai à son propre 23 au cours des 30 dernières secondes du troisième quart. Mais la passe qui a suivi est restée incomplète, mettant en place LP avec une formidable position sur le terrain, ce qui a conduit à la course TD de Boudreau.

Après le match, l’entraîneur du Thunder, Matt Polnow, a noté que quatre des neuf touchés accordés par son équipe cette saison étaient sur des quatrièmes essais.

À son crédit, le Thunder a forcé un chiffre d’affaires sur les downs sur le quatrième et le but des 3 lors de l’entraînement d’ouverture du match des Cavaliers.

“Il y a tellement de moments critiques dans un match que vous pouvez regarder en arrière et dire que c’était un tournant”, a déclaré Polnow. «Mais pour en isoler un en particulier … cela revient simplement à l’exécution.

“Si nous exécutions des jeux plus fréquemment tout au long du match, il n’y aurait pas autant de projecteurs sur nos erreurs plus tard dans le match. Lorsque nous regarderons le film de celui-ci, nous ferons de notre mieux pour apprendre de ce que nous avons fait de mal et avancer en équipe.