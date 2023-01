Le TCU n ° 3 surprend le Michigan n ° 2 51-45 en demi-finale sauvage du CFP

GLENDALE, Arizona (AP) – Max Duggan a compté quatre touchés, TCU a renvoyé deux interceptions pour les scores et les grenouilles cornues au troisième rang ont résisté à une poussée frénétique en seconde période du n ° 2 du Michigan pour remporter le Fiesta Bowl 51-45 samedi nuit et se qualifier pour le championnat national des éliminatoires de football universitaire.

TCU (13-1), l’équipe la plus improbable à avoir jamais atteint les éliminatoires à quatre équipes en neuf ans d’histoire, a encore un match à jouer dans sa saison improbable et elle affrontera la Géorgie n ° 1 ou l’État de l’Ohio n ° 4 le 9 janvier au Sofi Stadium d’Inglewood, en Californie.

Après une saison 2021 perdante et choisis pour terminer septième du Big 12 lors de la première année de Sonny Dykes en tant qu’entraîneur, les Horned Frogs tenteront de remporter le premier championnat national du programme depuis 1938.

Duggan et les grenouilles seront sans aucun doute les outsiders – encore une fois. Cela n’avait pas beaucoup d’importance contre le Michigan (13-1) car ils l’ont emporté contre les grands et mauvais champions du Big Ten et ont transformé le Fiesta Bowl en un festival de score de style Big 12 vers 2010.

Il s’agissait du Fiesta Bowl le plus marqué de tous les temps et du deuxième match CFP le plus élevé derrière la victoire 54-48 de la Géorgie au Rose Bowl contre l’Oklahoma le 1er janvier 2018.

Celui-ci était 34-16 avec 2:46 à faire au troisième quart et les Hypnotoads, un surnom emprunté à l’émission télévisée d’animation “Futurama”, et leurs fans vêtus de violet pouvaient sentir que leur course folle n’était pas terminée.

Bien sûr, rien n’a été facile pour ces grenouilles toute l’année. Au cours de leur saison régulière invaincue, ils ont remporté sept matchs consécutifs par 10 points ou moins.

Ce qui a suivi a été cinq entraînements de toucher des roues – avec un chiffre d’affaires TCU entre les deux – chacun prenant moins d’une minute.

Le touché de 18 verges de Roman Wilson sur un revers et une conversion de 2 points ont tiré le Michigan à 41-38 avec 14:13 à faire au quatrième quart.

Les Grenouilles revinrent, déchaînant leur meilleure arme. Le futur choix de premier tour au repêchage Quentin Johnston a pris un centre court de Duggan et l’a retourné sur la ligne de touche pour un score de 76 verges qui a permis aux Frogs de gagner 10.

TCU a finalement obtenu un arrêt sur la prochaine possession du Michigan et l’a transformé en un placement de 33 verges par Griffin Kell pour remonter 51-38 avec 10:02 à jouer.

Après que les grenouilles et les carcajous aient combiné 62 points en 20 minutes de seconde mi-temps, le rythme a été ralenti. Mais le Michigan a réduit l’avance à six avec 3:14 à faire sur la passe de TD de 5 verges de JJ McCarthy à Wilson.

TCU n’a pas pu le glacer et le Michigan a obtenu un tir de plus, à partir de son 25 avec 52 secondes à jouer – mais n’a pas pu obtenir le premier premier essai.

Avant que TCU ne puisse s’aligner en formation de victoire, il y avait un examen des officiels pour cibler les grenouilles. Qu’est-ce qui a été une autre minute de drame dans une saison qui l’a remplie pour TCU?

Le jeu était propre. Duggan, le finaliste du trophée Heisman, a pris un dernier cliché et un genou et les grenouilles épuisées se sont précipitées sur le terrain et ont célébré sous un nuage de confettis violets et blancs.

___

Suivez Ralph D. Russo sur https://twitter.com/ralphDrussoAP et écoutez sur http://www.appodcasts.com

___

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://twitter.com/ap_top25

Ralph D. Russo, The Associated Press