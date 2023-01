Le TCU n ° 3 surprend le Michigan n ° 2 51-45 en demi-finale sauvage du CFP

GLENDALE, Arizona (AP) – La course folle de TCU a un arrêt de plus.

Les Horned Frogs se dirigent vers le stade Sofi à Inglewood, en Californie, à environ 10 miles d’Hollywood, à peu près l’endroit idéal pour terminer une saison de contes pour l’équipe la plus improbable des éliminatoires de football universitaire.

Max Duggan a marqué quatre touchés, TCU a renvoyé deux interceptions pour les scores et les grenouilles cornues, troisièmes au classement, ont résisté à une poussée frénétique en seconde période du n ° 2 du Michigan pour remporter la demi-finale du Fiesta Bowl 51-45 samedi soir.

TCU (13-1) affrontera la Géorgie n ° 1, vainqueur de la demi-finale 42-41 contre l’État de l’Ohio n ° 4, le 9 janvier pour le championnat national.

Après une saison 2021 perdante et choisis pour terminer septième du Big 12 lors de la première année de Sonny Dykes en tant qu’entraîneur, les Horned Frogs joueront désormais pour le premier championnat national du programme depuis 1938.

«Ils ont juste joué au football vraiment dur, au football dur. Ils croyaient les uns aux autres, croyaient en leurs coéquipiers et venaient de trouver un moyen de surmonter et de persévérer », a déclaré Dykes. « C’est un peu ce que nous avons fait toute l’année. Nous l’avons fait ce soir. C’est qui nous sommes.

Il a fallu un mois aux Frogs pour se classer cette saison, et ils ont douté presque à chaque étape de leur première apparition en séries éliminatoires.

“À un moment donné, vous arrêtez d’écouter ce que tout le monde dit”, a déclaré Dykes.

Duggan et les grenouilles seront inévitablement les outsiders dans le jeu du titre – encore une fois. Cela n’avait pas beaucoup d’importance contre le Michigan (13-1) car ils l’ont emporté contre les grands et mauvais champions du Big Ten et ont transformé le Fiesta Bowl en un festival de score de style Big 12 vers 2010.

“Nous avons entendu toute la semaine comment ils allaient nous surpasser physiquement”, a déclaré le secondeur du TCU Dee Winters.

Il s’agissait du Fiesta Bowl le plus élevé de tous les temps et du deuxième match CFP le plus élevé après la victoire 54-48 de la Géorgie au Rose Bowl contre l’Oklahoma le 1er janvier 2018.

Peut-être que c’était approprié.

TCU, la petite école privée de Forth Worth, au Texas, qui a été exclue du Big 12 lors de sa formation au milieu des années 1990, est devenue la première équipe de la conférence à remporter un match CFP et sera la première à jouer pour un titre national depuis le Texas en 2009.

Celui-ci avait une fiche de 34-16 après le choix de 6 de 29 verges de Winters avec 2:46 à faire au troisième quart. Les Hypnotoads, un surnom emprunté à l’émission télévisée d’animation “Futurama”, et leurs fans vêtus de violet noyaient les supporters du Michigan au State Farm Stadium, sentant que le rêve était toujours vivant.

Bien sûr, rien n’est facile pour ces grenouilles. Au cours de leur saison régulière invaincue, ils ont remporté sept matchs consécutifs par 10 points ou moins.

Ce qui a suivi a été cinq entraînements de toucher des roues – avec un chiffre d’affaires TCU entre les deux – chacun prenant moins d’une minute.

Duggan a déclaré que la mentalité de jeu suivant des Frogs les a aidés à rester en équilibre pendant le pandémonium.

“Je pense que c’est un peu notre état d’esprit, qui nous a aidés à lutter contre certaines des oscillations de l’élan”, a déclaré Duggan.

Le touché de 18 verges de Roman Wilson sur un revers et une conversion de 2 points ont tiré le Michigan à 41-38 avec 14:13 à faire au quatrième quart.

“Le football a gagné”, a déclaré l’entraîneur du Michigan, Jim Harbaugh.

Les Grenouilles revinrent, déchaînant leur meilleure arme. Le futur choix de premier tour au repêchage Quentin Johnston a pris un centre court de Duggan et l’a retourné sur la ligne de touche pour un score de 76 verges qui a permis aux Frogs de gagner 10.

Duggan a lancé pour 225 verges et deux interceptions et a couru pour 57. Johnston a réussi six attrapés pour 163 verges et Emari Demercado, prenant le relais d’un Kendre Miller blessé, a couru pour 150. Tout cela contre une défense classée troisième au pays. venant.

TCU a finalement obtenu un arrêt sur la prochaine possession du Michigan et l’a transformé en un placement de 33 verges par Griffin Kell pour remonter 51-38 avec 10:02 à jouer.

Après que les grenouilles et les carcajous aient combiné 62 points en 20 minutes de seconde mi-temps, le rythme a été ralenti. Le Michigan a réduit l’avance à six avec 3:14 à faire sur la passe TD de 5 verges de JJ McCarthy à Wilson.

McCarthy a parfois été spectaculaire avec 343 verges par la passe, 52 au sol et trois touchés. Il a également commis deux erreurs meurtrières, lançant des pick-6 à chaque mi-temps.

« Effort titanesque. Effort phénoménal de JJ », a déclaré Harbaugh.

TCU n’a pas pu le glacer et le Michigan a obtenu un tir de plus, à partir de son 25 avec 52 secondes à jouer – mais n’a pas pu obtenir un premier essai.

Avant que TCU ne puisse s’aligner en formation de victoire, il y avait un examen des officiels pour cibler les grenouilles. Quelle a été une autre minute de drame dans une saison remplie de stress pour TCU?

Le jeu était propre. Duggan, le finaliste du trophée Heisman, a pris un dernier cliché et un genou et les grenouilles épuisées se sont précipitées sur le terrain et ont célébré sous un nuage de confettis violets et blancs.

Les Frogs ont pris une avance de 14-0 au premier quart, la sécurité Bud Clark réalisant deux des plus gros jeux du match. Tout d’abord, il a chassé Donovan Edwards du Michigan pour empêcher un long touché sur le tout premier jeu de mêlée.

TCU a ensuite utilisé un support de ligne de but – contrecarrant un quatrième jeu de style Philly Special du Michigan – pour garder les Wolverines hors du tableau.

Lors de la possession suivante du Michigan, Clark a rompu rapidement sur un lancer à la ligne de touche par McCarthy et a couru 41 verges avec un choix de 6 qui a mis TCU en avance 7-0.

Duggan a complété un long touché avec un plongeon de 1 mètre avec 2:27 à faire au premier quart et les Frogs menaient 14-0 sur les Wolverines favoris du touché.

« Il y a beaucoup de choses que nous aurions pu faire mieux », a déclaré McCarthy, le quart-arrière de deuxième année. “Mais nous reviendrons, et je le promets.”

LA VENTE À EMPORTER

TCU: Comment la défense 3-3-5 des Frogs, ostensiblement construite pour contrer les attaques propagées avec rapidité, a résisté à la puissance du Michigan était la plus grande question X et Os entrant dans le Fiesta Bowl.

La réponse: Assez bon pour une moitié. TCU a eu trois sacs – tous par Dylan Horton – parmi six plaqués pour perte en première mi-temps alors que les Frogs prenaient une avance de 21-6.

Michigan: Les Wolverines de Harbaugh ont fait mieux lors de leur deuxième participation consécutive en demi-finale du CFP, mais déploreront les occasions manquées. Leurs trois premières situations de premier et de but ont produit trois points, dont un échappé sur la ligne de but.

Le Michigan est tombé à 1-6 dans les matchs de bol sous Harbaugh.

« J’ai dit à mon équipe : ‘Vous n’abandonnez pas. Vous n’abandonnez pas », a-t-il déclaré. “Vraiment fier du combat.”

SUIVANT

TCU: Les Frogs sont un total combiné de 1-9-1 contre la Géorgie et l’État de l’Ohio.

Michigan : Les Wolverines ouvriront la saison prochaine dans la Grande Maison contre la Caroline de l’Est.

Ralph D. Russo, The Associated Press