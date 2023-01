Le TCU et la Géorgie ouvrent des voies différentes vers le match de championnat

RJ Jeune Analyste de football du FOX Sports College

Sur le papier, le match pour le titre national des éliminatoires de football universitaire entre la Géorgie n ° 1 et la TCU n ° 3 n’est pas un combat de poids lourds. C’est plus comme Mike Tyson contre Glass Joe dans Coup de poing de Mike Tyson !!

C’est comme une tige d’herbe haute contre une tondeuse à gazon. C’est Aaron Judge contre une machine de softball à pas lent.

C’est une affaire déséquilibrée, et les listes que ces équipes ont construites – et comment elles les ont construites – soulignent à quel point ce match pour le titre national est différent.

TCU contre Géorgie : David contre Goliath ?

Après une saison 2021 qui a culminé avec la Géorgie remportant son premier titre national en quatre décennies, les Bulldogs ont perdu 14 partants de la meilleure équipe du sport et la meilleure défense que la SEC ait vue en 10 ans.

Pour presque tous les autres programmes, c’est un revers. Dans la version moderne du sport, cela signifierait également que les entraîneurs de tout le répertoire du personnel accèdent immédiatement au portail de transfert en constante expansion pour trouver des joueurs plug-and-play qui répondent à leurs besoins.

Dans l’État du Michigan, Mel Tucker a utilisé le portail pour faire passer son programme de 2-5 en 2020 à 11-2 en 2021. À l’USC, Lincoln Riley a utilisé le portail de transfert pour faire basculer un programme qui s’est terminé 4-8 en 2021 à 11-3 en un peu plus d’une année civile.

Ce ne sont là que deux exemples d’entraîneurs-chefs qui se tournent vers le développement et l’évaluation d’autres programmes à leur avantage. Dernièrement, le prestige, la marque et la promesse d’argent sous forme de nom, d’image et de ressemblance ont permis aux riches de s’enrichir.

L’Alabama en est un exemple, avec des démarreurs d’impact jouant la saison 2022 à Tuscaloosa après avoir commencé leur carrière ailleurs, y compris le secondeur Henry To’o To’o (qui a commencé sa carrière au Tennessee), le receveur large Jermaine Burton (Géorgie), le plaqueur offensif Tyler Steen (Vanderbilt), le demi de coin Eli Ricks (LSU) et le porteur de ballon Jahmyr Gibbs (Georgia Tech).

Tous ces hommes ont choisi l’Alabama pour certaines raisons qui sont spécifiques, mais d’autres qui sont assez évidentes, comme la possibilité de jouer pour des titres nationaux et d’entrer dans le repêchage de la NFL avec un nombre de sélection élevé – et l’argent supplémentaire qui en découle. Un endroit comme TCU, en revanche, ne pouvait pas rivaliser dans ce domaine. TCU ne pouvait qu’espérer trouver les restes que l’Alabama, l’USC ou même l’État du Michigan ne voulaient pas – jusqu’à présent.

Les grenouilles cornues, à ce jour, sont le meilleur exemple d’utilisation du portail de transfert pour constituer une équipe qui concourt pour le titre national.

Aucune équipe de l’ère des transferts n’a effectué de transferts à deux chiffres, ne les a jumelés avec un entraîneur-chef et un personnel de première année, et est entré directement dans le match pour le titre national. En fait, Sonny Dykes de TCU tente de devenir le quatrième entraîneur de l’histoire à remporter un titre national lors de sa première année dans un programme – et le premier depuis que Larry Coker l’a fait avec les Hurricanes de Miami il y a 21 ans.

Dykes a gagné cette opportunité en s’appuyant sur les bases laissées par son prédécesseur, Gary Patterson, qui a été remarquablement brillant et constant pour prendre des joueurs de lycée sous-estimés et les développer en talents de premier plan dans la NFL. Dykes et son personnel ont pris cela, puis ont frappé le portail pour ce dont ils avaient besoin d’autre.

Shadrach Banks a joué au receveur large au lycée, et son jeu a été favorablement comparé à Amari Rodgers. Mais Banks joue le rôle de secondeur à TCU parce que c’est ce que Patterson pensait qu’il ferait le mieux. Patterson l’a déjà fait une fois avec Ty Summers, qui s’est engagé à jouer le quart-arrière à Rice en 2013 avant de renverser son engagement envers TCU et de devenir ailier défensif et secondeur.

Grâce à l’évaluation de Patterson, Dykes et ses assistants ont également réussi à gagner des transferts – 13 en fait – qui ont choisi TCU parce qu’ils n’ont pas eu la possibilité ailleurs de jouer tout de suite ou d’avoir un impact sur leurs équipes de la manière que chacun d’entre eux envisageait. . Avec des joueurs comme Johnny Hodges choisissant de transférer à TCU de la Marine et de renforcer un programme dont le coordinateur défensif Joe Gillespie avait prouvé qu’il pouvait développer des talents de premier tour de la NFL à Tulsa, TCU cherchait juste à se donner une chance.

Et c’est tout ce que c’était – une chance. Les Horned Frogs sont les premiers à souligner qu’ils ont été choisis pour terminer septième sur 10 équipes dans le Big 12, et ils ont profité d’être négligés et sous-estimés à partir de la semaine 1. Ils sont, à cet égard, diamétralement opposés à leur adversaire de lundi soir.

La Géorgie a été choisie par la plupart pour jouer dans ce jeu presque dès qu’elle a remporté le titre national 2021, malgré la perte de tant d’expérience et de production pour l’obtention du diplôme et la NFL. C’est parce que Kirby Smart a influencé la philosophie de recrutement et de développement de son mentor, Nick Saban. Ils les cueillent, les asseyent et les développent.

Max Duggan peut-il mener une surprise contre les Bulldogs ?

Smart, en seulement cinq ans, a fait de la Géorgie une nouvelle référence en matière de recrutement, puis a dispersé ce talent des deux côtés du ballon. Quinze joueurs cinq étoiles et 78 recrues de premier ordre – joueurs cinq et quatre étoiles – parsèment la liste des 85 boursiers de l’UGA.

TCU ne compte que 17 blue chips et un joueur cinq étoiles, se classant 32e dans le 247 Sports Talent Composite derrière des programmes comme Georgia Tech et Missouri.

De nombreux programmes prétendent recharger plutôt que reconstruire. UGA va plus loin, inculquant une culture du football Bulldog en cours de route. Au fur et à mesure que le portail gagne des entrants et que le NIL devient la monnaie pour laquelle les signatures sont faites, l’UGA vend cette culture aux adolescents, les convainquant de parier sur le processus avec l’idée qu’il sera payant dans quelques années. Il s’est avéré être une stratégie gagnante.

Cependant, tous les programmes n’ont pas les moyens de construire de cette façon, et tous les programmes n’auront pas la capacité financière de soutenir l’effort de courtiser les meilleurs joueurs du pays année après année. Donc UGA sera probablement ici, dans cette conversation pour les titres nationaux, plus longtemps que TCU.

Mais plus de discussions sur le programme de rappel hors saison seront marquées par de riches donateurs approchant leurs entraîneurs respectifs aux arrêts de caravane et demandant pourquoi ils ne peuvent pas être le prochain TCU. Ces entraîneurs n’auront d’autre choix que de dire que c’est possible – et de le poursuivre.

Lire la suite:

Les meilleures histoires de FOX Sports :