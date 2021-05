Le Tchad dit que les combattants libyens risquent de saper la lutte contre le terrorisme

Le soutien à un bureau de l’ONU pour fournir un financement à long terme à la force du G5 Sahel du Tchad, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et de la Mauritanie a également été exprimé par le commandant de la force, l’ambassadeur du Niger à l’ONU et d’autres membres du conseil africain, la France et le secrétaire des Nations Unies. Le général Antonio Guterres, qui a exhorté à plusieurs reprises le financement de l’ONU pour la force conjointe.