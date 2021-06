Le taux officiel de Covid R reste stable à 1,2 à 1,4 alors que les cas commencent à « se stabiliser »

LE taux R, également connu sous le nom de nombre de reproduction, aide le gouvernement à mesurer le taux d’infections à coronavirus.

Il donne une indication du nombre de personnes à qui une personne atteinte de coronavirus est susceptible de le transmettre.

Le taux R est le nombre moyen d’infections secondaires produites par une seule personne infectée.

Si un virus a un taux R de trois, cela signifie que chaque personne malade transmettra la maladie à trois autres personnes si aucune mesure de confinement n’est mise en place.

Mais lorsque les contacts sociaux sont réduits, avec des mesures de verrouillage, cela réduit le taux R parce que les gens voient moins d’amis et de famille à qui transmettre le virus.

Il diminuera également grâce aux vaccinations, éliminant ainsi le besoin de restrictions sociales.

La rougeole a un nombre R de 15 dans les populations sans immunité, ce qui est très élevé.

Différentes variantes de Covid ont également un impact sur le nombre R. Par exemple, le Dr Susan Hopkins de Public Health England a déclaré que si la variante Delta était « non atténuée » et se propageait sans aucune mesure, le nombre R pourrait être « supérieur à cinq et peut-être jusqu’à sept », tandis que la souche « originale » de Chine aurait un taux R compris entre deux et trois.

Les mises à jour du taux R sont publiées sur le site Web du gouvernement.

Le taux R était auparavant donné pour le Royaume-Uni, mais Sage – le groupe consultatif scientifique du gouvernement – ​​dit qu’il y a trop d’incertitude dans le chiffre pour qu’il soit publié plus longtemps. Il ne donne actuellement que R pour l’Angleterre.