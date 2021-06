Le taux officiel de Covid R augmente ENCORE

LE taux R officiel en Angleterre pourrait atteindre 1,3 dans le Nord-Ouest – qui a été durement touché par la variante indienne.

Cela survient au milieu des craintes que la « Journée de la liberté » du 21 juin ne soit retardée, si les cas continuent d’augmenter et que les variantes causent des ravages.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les Britanniques ont été invités à faire preuve de prudence alors que le pays s’ouvre à nouveau Crédit : Mercure

La question de savoir si la prochaine étape de la feuille de route se déroulera ou non n’est pas encore décidée, mais les scientifiques exercent une pression croissante pour qu’ils se retiennent.

Mais cette semaine, Boris Johnson a déclaré qu’il continuerait aujourd’hui à poursuivre ses plans pour mettre fin au verrouillage ce mois-ci – malgré l’avertissement que les données décisives étaient toujours « ambiguës ».

Cela survient alors que les chiffres officiels ont montré que les cas de Covid en Angleterre ont grimpé de 75 % en sept jours à 86 000 la semaine dernière.

Le Royaume-Uni est au « début d’une épidémie de Covid chez les jeunes », selon les données, alors que des points chauds menacent la levée du verrouillage le 21 juin.

Alors que des millions de personnes de moins de 30 ans attendent leur injection, les infections se propagent rapidement parmi elles.

Le professeur Tim Spector, épidémiologiste génétique au King’s College de Londres qui dirige l’étude ZOE, a déclaré: «Les données soulignent que l’augmentation se produit dans les groupes d’âge les plus jeunes, suggérant le début d’une épidémie chez les jeunes.

« Nous ne pouvons pas être trop complaisants et nous surveillons les choses de près. »

Le taux R en Angleterre est maintenant de 1,0 à 1,2. selon les conseillers gouvernementaux de Sage. La semaine dernière, Sage a déclaré que la valeur était de 1,0 à 1,1.

Un taux R inférieur à 1,0 est privilégié car cela signifie que l’épidémie continue de diminuer.

TAUX D’AUGMENTATION

Il a culminé le 15 janvier entre 1,2 et 1,3, est tombé à un creux de 0,6 à 0,8 à la mi-mars, avant de remonter au cours des dernières semaines depuis que les Britanniques ont obtenu plus de libertés.

Il y a des craintes que la variante indienne et une version mutée de la souche, surnommée la « variante népalaise » forceront le « Freedom Day » à être retardé, après que les cas aient doublé en une semaine.

Mais les adolescents âgés de 12 à 15 ans pourront s’inscrire pour recevoir un vaccin Pfizer lorsque leur créneau viendra pour se faire piquer – après que l’approbation a été confirmée aujourd’hui.

Le Dr June Raine, directrice générale de la MHRA, a déclaré : « Nous avons soigneusement examiné les données des essais cliniques chez les enfants âgés de 12 à 15 ans et avons conclu que le vaccin Pfizer/BioNTech COVID-19 est sûr et efficace dans ce groupe d’âge et que les avantages de cette le vaccin l’emporte sur tout risque.

« Nous avons mis en place une stratégie complète de surveillance de la sécurité pour surveiller la sécurité de tous les vaccins COVID-19 approuvés au Royaume-Uni et cette surveillance inclura le groupe d’âge de 12 à 15 ans. »

Les cas ont augmenté dans les Midlands du Nord-Ouest et de l’Est

Les écoliers de la 7e à la 11e année ont également vu une augmentation des tests positifs

La variante indienne (Delta) n’est désormais plus le virus dominant au Royaume-Uni

Cela survient alors que l’Office for National Statistics a publié de nouvelles données montrant que les variantes indienne (Delta) et Kent (Alpha) ont vu une augmentation des cas dans les hotspots.

La variante indienne a augmenté en Angleterre, tandis que les cas de la variante Kent ont augmenté au Pays de Galles.

L’ONS estime que 85 600 personnes, ou 0,16 %, en Angleterre ont eu Covid dans la semaine précédant le 29 mai.

Les régions du Nord-Ouest, des Midlands de l’Est et du Sud-Ouest ont connu une augmentation des infections, les Midlands de l’Ouest et Londres commençant à voir une augmentation possible.

Ajoutant aux craintes que le Royaume-Uni voit la pandémie frapper les jeunes maintenant, les nouvelles données ont également montré une augmentation des cas positifs chez les écoliers de la 7e à la 11e année.

Sarah Crofts, responsable des résultats analytiques de l’enquête sur les infections au COVID-19, a déclaré : « Nos chiffres d’aujourd’hui montrent une image mitigée à travers le Royaume-Uni.

« Bien que les infections restent faibles, le pourcentage de personnes testées positives pour COVID-19 a légèrement augmenté en Angleterre et nous voyons les premiers signes d’une augmentation au Pays de Galles. Les tendances sont incertaines en Irlande du Nord et en Écosse.

« Nous constatons également une augmentation en Angleterre du pourcentage de cas compatibles avec la variante Delta identifiée pour la première fois en Inde.

« L’analyse de ces tendances sera essentielle au cours des prochaines semaines alors que nous surveillons l’impact des variantes dans différentes régions. »